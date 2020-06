Antoine Delie sera-t-il "The Voice France" 2020 ?

Aux blinds, il interpréte " La pluie " de Stromae et Orelsan. Les quatre caoches buzzent et Antoine choisit Marc Lavoine. Il remporte ensuite sa battle avec la reprise de "Nothing Compares 2 U" de Sinead O’Connor. Le 4 avril, Antoine se dévoile sur TF1 avec "Comme ils disent" de Charles Aznavour.

Marc Lavoine a été hyper présent ! Il a toujours les bons mots...

Antoine Delie va-t-il devenir "The Voice France" 2020 ? - © the voice

Comme la semaine dernière, les prestations et les débriefings des coaches de la finale ont été enregistrés. Mais les réulstats et les votes se feront bien en direct ce samedi soir ! D'Antoine Delie, Abi, Gustine et Tom Rochet... Qui sera "The Voice" 2020 ?