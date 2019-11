Années 90 VS années 2000... Le choc des générations !

Devinez qui sera l'invitée vedette de la God Save du 6 décembre ?

Bloquez la date parce que c'est la Saint-Nicolas... Mais pas que... La soirée God Save The 90's revient à Mons pour sa 8ème édition ! Et pour la toute première fois, elle emmène sa petite soeur La 2000 pour la battle du siècle ! Ce sera ainsi deux soirées en une.

Charline Wansart explique à Philippe Jauniaux cette folle et gigantesque battle entre les générations, entre Gala et Shakira... Pikachu, les Pokémons, le "3310" ... débarquent en force. On évolue entre les deux décénnies.

Le succès de la soirée, au delà de la musique, ce sont des décorations, des animations, une ambiance très fun, très colorée et très pop. Cette année, les t-shirts fluos, les bandanas et les vestes en jeans des années 90 feront face aux skaters, aux punkettes et au bling-bling. Mais qui seront les vainqueurs ?

Et sachez que la guest star du 6 décembre, celle qui va mettre le feu au Lotto Mons Expo, sera... Nâdya ! Et c'est parti pour le show...

Voici le lien de l’événement : https://www.facebook.com/events/2560647613981240/