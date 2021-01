Cette semaine encore, Claire Gilissen , porte-parole de Pairi Daiza, a le bonheur de parcourir avec Philippe Jauniaux le carnet rose du plus beau parc d'Europe https://www.pairidaiza.eu/fr#pairi-daiza-resort

Un petit cerf cochon vient de voir le jour !

Allo Pairi Daiza ! On vient aux nouvelles... - © Pairi Daiza; BENOIT BOUCHEZ

Qu'est-ce que ce petit animal qui ne mesure pas plus de 70 cm au garrot et qui adulte ne pèsera pas plus de 50 kg ? L'espèce est malheureusement menacée d'extinction. Voilà pourquoi le personnel de Pairi Daiza est particulièrement heureux d'annoncer cette naissance.