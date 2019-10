"Air Belgium" vous emmène au soleil !

Envolez-vous vers les Antilles...

"On est tout jeunes et très Belges" explique Anne-Catherine Paul, la responsable de communication d'Air Belgium à Philippe Jauniaux. Il y a eu l'aventure Hong Kong. Aujourd'hui, les avions volent pour d'autres compagnies européennes nationales... et demain direction le soleil !

A partir du 7 décembre 10h45, vous aurez la possibilité de décoller depuis l'aéroport de Charleroi vers la Martinique et la Guadeloupe.

Tout le monde peut s'y retrouver... AB c'est voler sur de longues destinations pour pas cher, un marché "niche" à des tarifs abordables pour toutes les classes de passagers : Economy, Premium et Business. Il n'y a pas de mauvaises surprises chez Air Belgium... Tout est inclus dans le prix !

Pour tous renseignements https://www.airbelgium.com/