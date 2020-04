Affichez votre patriotisme avec style !

Une chouette initiative pour inciter les plus jeunes au port du masque

Vous vous souvenez de la trompette Diabolica qui résonnait dans nos stades de foot ? Son co-concepteur, Fabio Lavalle explique à Philippe Jauniaux que sa société était prête pour l'Euro 2020 ! L'annonce de son report pour cause de pandémie, a donné une autre idée au jeune entrepreneur hennuyer...

"L'Euro, ça fait deux ans qu'on s'y prépare... Il fallait trouver une solution pour rebondir face à la situation..."

Pour sensibiliser et surtout motiver la population au port du masque, David Dos Santos Batista et Fabio Lavalle se sont lancés dans des créations originales ! Leurs masques en tissus sont Made in Europe, lavables et bien entendu réutilisables. Folklore montois oblige, leurs premières productions ont été imaginées à l'effigie du "Doudou". Les masques aux couleurs nationales de différents pays ont très vite suivi...

Ils sont vendus au prix de 7 euros pièce dont 1 euro sera reversé à différentes associations qui luttent contre le Covid-19 ! Vous pouvez les commander sur le site www.diabolica.eu et sur www.keepsmile.be