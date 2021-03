Achetez en mode "Zéro Déchet" ... C'est une excellente habitude, facile à adopter !

n faisant une liste d’achats et en établissant les menus pour la semaine. Pour cela, on s’inspire simplement des aliments qui sont déjà dans le frigo et dans les armoires à provision. Cela évitera qu’ils ne soient pas consommés. Veiller également à intégrer des produits de saison dans ses menus, c’est plus frais et plus vitaminé !

Ce n’est pas parce qu’un fruit ou un légume est bien calibré, sans tâche, qu’il est meilleur. A force de manipuler les fruits et légumes proposés en vrac pour ne choisir que les plus beaux, on les abîme et donc ces fruits sont rapidement retirés de la vente et deviennent un déchet sans même être consommés.

Il faut se tenir à la liste de courses dans la mesure du possible. N’oublions pas qu’un produit nouveau ou en promotion n’est pas nécessairement un produit dont on a besoin.

" À consommer de préférence avant le… " indique la limite d’utilisation et donc de vente d’un aliment. Lorsque cette date est dépassée, le produit ne présente pas de danger pour la santé, mais certaines de ses propriétés comme le goût, la couleur et la texture peuvent être altérés. Ce sont par exemple les yaourts, les biscuits, le chocolat…

Au rayon des produits frais , on aura tendance à choisir un produit dont la date de péremption est la plus éloignée pour éviter le gaspillage alimentaire. Et donc, les produits dont la date de péremption est la plus proche vont plus rapidement être retirés de la vente puisqu’ils seront considérés comme " périmés ". Il vaut dès lors mieux choisir le produit en fonction de la date à laquelle on en aura besoin. Pour cela, préparer ses menus avant d’aller faire les courses est important.

Achetez en vrac

Acheter en vrac, à la découpe ou en grand conditionnement et non en dosette individuelle permet fortement de réduire sa production de déchet.

En comparant un caddie composé de produits suremballés à un autre caddie avec les mêmes produits moins emballés et dans les mêmes quantités, on constate en général que le caddie suremballé est plus cher ! C’est sans compter les déchets qui seront beaucoup plus nombreux et dont il faudra ensuite se débarrasser, ce qui aura également un coût.

Evitez de toujours acheter " neuf "

Réduire ses déchets passe également par le fait d’encourager l’industrie de la seconde main. Que ce soit pour des vêtements, des appareils électroménagers ou encore des meubles, acheter en seconde main permet de donner une nouvelle vie à un objet en bon état qui aurait sinon fini à poubelle. On peut également penser à emprunter pour éviter certains achats inutiles.

Achetez durable

Pour réduire ses déchets, il est essentiel d’acheter durable. On arrête d’acheter des produits à usage unique et on opte plutôt pour des équivalents durables. On veille également a acheter des produits (meubles, appareils électroniques, etc.) de bonne qualité qui ne vont pas se casser après quelques utilisations.

Optez pour des produits de soin solides

Shampoing, soins hydratants, gel douche, ces produits font en sorte qu’on accumule les emballages. Pour réduire ses déchets on peut passer aux soins solides (savon de Marseille, shampoing solide etc.) ou aux produits avec des possibilités de recharge. Dans ce cas, on achète qu’une seule fois le contenant qu’on peut ensuite recharger.

Péférez les emballages recyclables

Lorsque vous choisissez des produits, préférez des emballages en cartons ou en plastique qui sont acceptés dans le sac PMC afin qu’ils puissent être recyclés.