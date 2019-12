30 créateurs belges dans une seule boutique... C'est à Soignies !

"Virg IN Design" ouvre ses portes ce mercredi 11 décembre

Ce lieu pourrait devenir "the place to be" à Soignies ! La jeune styliste Virginie Dieu explique à Philippe Jauniaux qu'elle réalise son rêve. Dans quelques heures, elle ouvrira sa propre boutique dans laquelle elle accueillera d'autres créateurs belges.

Tout ce qu'on retrouve chez "Virg IN Design" est fabriqué en Belgique par des talents belges. Des vêtements, des luminaires, du petit mobilier, des créations zéro déchet, des bijoux, de la décoration, des accessoires de mode... tout est 100% Made in Belgium.

Ce concept est typiquement dans l'air du temps, le retour vers l'authentique, l'orginal, l'exceptionnel et local. Ce nouvel espace va vous surprendre. Voilà une raison de plus de venir flâner en centre-ville sonégien.

Rendez-vous dès mercredi : Place Van Zeeland, 11 à Soignies.

Contact : virgindesign19@gmail.com