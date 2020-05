Vite, l'Arum Titan est en fleur au Jardin botanique de Meise !

La floraison ne dure que 72 heures et se produit tous les trois ou quatre ans, elle a déjà commencé ce mercredi matin. La fleur de l’arum titan a commencé à s’ouvrir sur le coup de 11h. Elle mesure 212 cm et c’est la dixième floraison du genre au Jardin botanique de Meise.

A distance

Depuis 2008, cette plante originaire des forêts tropicales de Sumatra est devenue une des attractions-phares du Jardin botanique. Elle attire chaque année des milliers de visiteurs, venus admirer "la plus grande fleur du monde". Coronavirus oblige, cette année, c’est par vidéo interposée qu’il faudra observer la floraison. Un livestream a été mis en place dès que les botanises ont estimé que la floraison pouvait commencer.

L’image, mais pas l’odeur

Le plus gros avantage à observer cette floraison à distance (et non pas dans une serre) est d’échapper à l’odeur nauséabonde qui émane de l’Arum Titan. La plante ne porte décidément pas ce non par hasard, elle dégage lors de la floraison une odeur de cadavre ou de viande avariée pour attirer les insectes pollinisateurs, parfois même à des kilomètres !

Le jardin est bien ouvert !

Les visites ont repris au Jardin botanique de Meise avec deux itinéraires balisés d’une heure ou deux heures. Les tracés reprennent les points les plus remarquables du vaste domaine. Attention, même si la visite est gratuite, il faut se munir d’un ticket électronique via le site du Jardin botanique.