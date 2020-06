Vacances découvertes pas loin de chez nous

Place aux vacances découvertes ! Même si la tendance n’est pas récente, le confinement n’a fait qu’amplifier ce mouvement. Il y a pléthore d’organismes ou d’adresses qui proposent des stages en tous genres. Quelques propositions avec Françoise Bouzin, chroniqueuse évasion dans Vivre Ici Bruxelles.

Le WWOOF Belgium

Working weekends on Organic Farms a été créé en 1971 en Angleterre. Ce mouvement est depuis devenu international. Il y a plus de 12.000 hôtes dans 100 pays. Et il propose à des bénévoles d’aider des agriculteurs et de s’initier au savoir-faire et mode de vie dans des fermes biologiques. Les WWOOFers en Belgique peuvent donc apporter une aide dans de nombreuses activités – ça va du jardinage à l’élaboration du compost, en passant par l’accompagnement des animaux, la coupe du bois, l’écoconstruction, et bien d’autres encore. Il y en a 57 en Belgique et on peut, par exemple, s’occuper d’une chèvrerie et apprendre à faire du fromage, ou apprendre à faire du pain, ou encore la permaculture. L’avantage avec le WWOOF c’est que l’on apprend sur le terrain. Et que c’est gratuit, puisqu’on aide l’agriculteur dans les différentes activités en échange du gîte et du couvert.

Des plantes à manger

On peut aussi s’offrir des moments de détente et de découverte, tout près de chez nous. Il s’agit de balades à la découverte des plantes comestibles à Bruxelles ou ailleurs en Belgique. Une initiation de 2h30 pour apprendre à les reconnaître, à savoir quelle partie utiliser, savoir si on peut les consommer crues ou cuites ? Et on apprend aussi différentes recettes pour les consommer. Le prix : 9€. A découvrir sur le site de Cuisine Sauvage.

Combiné vélo-hôtel

Le groupe Martin’s Hotels propose de voyager entre les hôtels du groupe qui sont situés dans tout le pays : Leuven, Bruges, Mechelen, Louvain-la-Neuve, Waterloo, Genval… vous pouvez rejoindre les différents hôtels à vélo et l’hôtel s’occupe de l’acheminement de vos bagages pendant vous vous baladez. Une nouvelle manière de découvrir notre pays.

En France

On peut aussi découvrir d’autres pays, comme la France avec toujours cette idée d’apprentissage tout en voyageant. Par exemple, on peut faire une rando avec des ânes dans les Cévennes et découvrir à la fois le mode de vie de ces animaux et apprendre à lire le ciel comme une carte grâce un guide astrophysicien qui vous initie au décodage des étoiles. Une très belle expérience à vivre en famille. A découvrir sur le site d’Azimut Voyage.



Et un peu plus loin

Et pourquoi pas un voyage en Mongolie en très petit groupe ? Partez visiter la capitale Oulan-Bator avant de partir en direction du désert de Gobi dans une famille de nomades pour partager leur quotidien mais aussi traverser le pays en long et en large (14 jours à partir de 1.200€). Et si vous allez sur le site d'Evaneos vous trouverez d’autres idées comme une immersion dans un village à Madagascar ou au Sri Lanka. C’est la force de cette plate-forme de voyages qui privilégie l’expérience humaine et le contact avec les autochtones. Et la vraie valeur ajoutée du voyage devient la rencontre humaine.