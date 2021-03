Une prime de 500 à 900 euros pour changer de mode de transport

Bruxell’Air s’adapte à son temps, la prime est complètement remaniée. C’est l’occasion de vous rappeler ce qui se cache derrière ce nom.

Cette prime est accordée aux Bruxellois qui radient leur plaque d’immatriculation et s’engagent à ne pas ré-immatriculer de voiture ou de moto de plus de 50cm³ pour une période d’un an. L’objectif est de les encourager à se défaire de leur véhicule pour utiliser des modes de déplacement durables. Alors pourquoi décider de se passer de son véhicule ? Il y a plusieurs raisons : cela coûte cher, un véhicule reste 95% du temps en moyenne au garage, et 60% des déplacements à Bruxelles font moins de 5 km, une distance qui peut facilement se faire à vélo ou à pied. C’est donc bon pour son portefeuille, pour sa santé et pour l’environnement.

Une prime remaniée

Cela va devenir un véritable service à la carte, un budget mobilité : les bénéficiaires recevront de 500 à 900 euros et pourront avec cette enveloppe choisir le ou les modes de transport qui leur conviennent le mieux. Des trottinettes/vélos/voitures partagées, les taxis, différents types d’abonnements de transports en commun. Bref, Bruxell’Air prendra en compte une panoplie d’offres de transports disponibles. Et le service mobility coach les aidera à faire le bon choix.

En fonction du revenu des ménages

Les ménages aux revenus les plus modestes recevront le maximum de la prime, à savoir 900 euros, tout comme les personnes à mobilité réduite ou plus exactement les ménages qui ont une carte de stationnement de personnes handicapées. Ce sont des citoyens qui ont davantage besoin de modes de transport sur mesure et qui ont plus de difficultés à changer de mode de transport.

Bonne nouvelle, davantage de Bruxellois pourront en profiter

Le budget passera de 750.000 euros à plus de 3 millions d’euros. 3 fois plus de Bruxellois pourront en profiter. Et ce sera plus facile de demander la prime puisque cela pourra se faire en ligne.

La prime séduit de plus en plus de citoyens. L’objectif ici est que cette prime colle davantage à la réalité d’aujourd’hui en termes de transports et aux besoins des Bruxellois.

Quand est-ce que le système pourra être appliqué ?

Le projet a été adopté en première lecture par le gouvernement bruxellois. On espère une entrée en vigueur dans le courant du second semestre de cette année.

La mobilité à Bruxelles est en pleine évolution

Les choses bougent à Bruxelles avec la mise en place, on le sait, de la zone 30 en janvier dernier, des modes de transport toujours plus nombreux et variés, la zone de basses émissions qui franchira un cap l’an prochain. Les véhicules diesel Euro IV ne pourront plus circuler sur le territoire de la Région bruxelloise. C’est une étape importante. Ce sont les derniers véhicules qui ne possèdent pas de filtre à particules. Bref, dans ce contexte, l’objectif est que chacun réfléchisse à son mode de transport et puisse faire appel à des primes comme celle-ci.

