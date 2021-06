Une gestion écologique pour les parcs bruxellois

C’est une démarche qui est centrée sur l’approche différenciée . En clair, on gère autant que nécessaire mais sans intervenir quand ce n’est pas indispensable. Des modes de gestion différents sont appliqués selon les zones afin de favoriser la biodiversit é. Et à cet égard, les jardiniers de Bruxelles Environnement ont un rôle primordial à jouer, ils s’intéressent d’ailleurs sans cesse aux nouvelles méthodes de travail…

L’intensité de la fréquentation, tout comme un classement historique et patrimonial éventuel sont pris en compte. Les parcs du centre sont gérés plus intensivement que des sites semi-naturels en périphérie, comme par exemple le Scheutbos et le Zavelenberg .

C’est une volonté par exemple de laisser davantage de zones de fauche. Ce ne sont pas nécessairement des prairies fleuries, mais aussi des zones de pelouse qu’on ne fauche que 1 à 2 fois par an. Cela va permettre aux fleurs sauvages de se développer. Cela permet d’offrir le gîte et le couvert à toutes sortes de petits animaux et insectes. Dans le même ordre d’idée, du bois mort est laissé au sol. Cela sert d’abri et de nourriture aux animaux et aux champignons. Les alentours des étangs ne sont fauchés qu’une fois par an, pour ne pas déranger l’habitat. Des haies et arbustes sont taillés moins régulièrement et se développent donc plus librement.

On essaie de tondre moins souvent, moins sévèrement. Dans certains parcs, on retarde les premières tontes pour permettre aux bulbes de fleurs de se reconstituer.

Cela peut parfois laisser penser à certains que l’endroit n’est pas entretenu. Ce n’est pas le cas. C’est même le contraire. C’est pensé et réfléchi, et les Bruxellois et les Bruxelloises peuvent d’ailleurs faire la même chose s’ils ont un jardin, laisser par exemple un petit coin sauvage.