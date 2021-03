Un trou dans la rue ou un trottoir abîmé ? Signalez-le à Fix My Street !

Fix my street, c’est un site internet et une application qui vous permettent de signaler tout problème dans l’espace public aux administrations compétentes. Par exemple, vous habitez à Jette, il y a un trou dans l’asphalte sur la rue devant chez vous, vous pouvez l’indiquer sur Fix my street et ça arrivera au bon endroit pour que le problème soit résolu, peu importe que la rue devant chez vous soit communale ou régionale.

Du nid-de-poule au dépôt clandestin

A la sortie de l’hiver, les routes sont particulièrement endommagées et on doit attendre des températures positives et constantes pour pouvoir démarrer les asphaltages. Les nids-de-poule fleurissent… donc c’est un bon exemple mais on peut signaler tout autre souci, sur la route, le trottoir ou la piste cyclable, comme des dalles de trottoir descellées, une piste cyclable encombrée par une branche d’arbre tombée, un avaloir bouché… L’application existe depuis de nombreuses années et on peut notifier de plus en plus de choses. Les soucis d’éclairage, de signalisation, les dépôts clandestins et problèmes de propreté, tout cela peut passer sur Fix my street.

Comment ça marche ?

C’est simple, vous vous rendez sur le site fixmystreet.brussels ou vous téléchargez l’application. Vous indiquez l’incident en mentionnant les coordonnées comme l’adresse précise, vous prenez une photo si c’est possible et vous envoyez. Au plus vous fournissez de précisions, au mieux l’incident sera documenté et rapidement pris en charge.

Une fois l’incident signalé, Fix my street vous donnera l’occasion de suivre l’évolution du problème.

La plateforme rassemble de nombreux acteurs régionaux dont les 19 communes bruxelloises, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Propreté, la STIB, Sibelga, Vivaqua, Proximus, … Tous collaborent au projet et à la résolution des incidents signalés.

Chaque chose en son temps

Les délais d’intervention dépendent de la nature du problème. Pour la propreté, comme les dépôts clandestins, le délai d’intervention est de 24h. Pour les interventions de réparation dans l’espace public, cela prend en général un peu plus de temps, tout dépend de l’urgence. Par exemple un nid-de-poule potentiellement dangereux sur une grosse voirie style tunnel, cela va être traité de manière prioritaire par rapport à des pavés mal fixés en trottoir par exemple. Certains incidents comme des ampoules manquantes au niveau de l’éclairage public ou du marquage effacé sont résolus lors des tournées régulières qui sont effectuées.

Presque 70.000 notifications ont été faites sur l’outil en 2020, n’hésitez pas à l’utiliser aussi.

