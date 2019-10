Un frigo bien rangé pour moins de gaspillage

Chaque vendredi vers 14h40, Marcelline Bonneau de Resilia Solutions vous propose des trucs et astuces pour limiter votre gaspillage alimentaire. Rien de prescriptif : on teste, on se met au défi, on prend confiance en soi, et on replace l’alimentation à sa place de plaisir et expérimentation !

Cette chronique est réalisée en partenariat avec le projet FoodWasteWatchers qui rassemble pléthore de trucs et astuces pour réduire le gaspillage alimentaire.

Cette semaine, Marcelline nous aide à ranger le frigo pour que les aliments soient bien conservés. Ses conseils se retrouvent juste ici en dessous.