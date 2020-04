Un flûtiste bruxellois joue le Bolero dans les Galeries royales

Candido Capilla est musicien et peintre, d’origine mexicaine, il vit en Belgique depuis une trentaine d’années. Depuis le début du confinement, l’artiste joue régulièrement de la flûte traversière à la fenêtre de son appartement qui donne directement sur les Galeries royales, en plein centre de Bruxelles. Un boléro de Ravel qui résonne particulièrement dans cette salle de concert inattendue et qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Comment lui est venu l’idée ?

"Le Bolero fait partie de mes airs préférés depuis que je suis tout petit. Mon père jouait dans un orchestre philharmonique et m’emmenait souvent voir des concerts. J’avais l’idée déjà avant le confinement d’enregistrer le morceau en jouant moi-même différents instruments, mais le confinement est venu et finalement, c’est à la fenêtre que je le joue". Quand on lui demande s’il continuera à interpréter le morceau, Candido répond qu’il compte bien varier les plaisirs : "je joue de la guitare, de la harpe, je chante aussi… je pense varier les morceaux. Je compte aussi jouer d’ici quelques jours mes propres compositions. Je prévois notamment un Hymne au Soleil d’ici la fin du confinement".

Et pour le soutenir ?

C’est évidemment une période difficile pour tous les artistes. "J’avais quelques dates de concert prévues, mais elles ont été annulées. Je me pose beaucoup de questions pour savoir comment ça va se passer pour la suite. D’ici-là, j’attends la mise en ligne prochaine sur Spotify d’un album avec mes compositions : Elements of Nature, mais ils sont aussi débordés" nous explique l’artiste, un peu résigné. "J’envisage aussi la possibilité d’un appel aux dons pour ceux qui voudraient m’aider, mais je dois encore réfléchir à la façon de mettre les choses en place".