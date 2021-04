Un enfant sur quatre correctement attaché en voiture. Et le vôtre ?

Seul 1 enfant sur 4 est correctement attaché en voiture… Utiliser des sièges adaptés au poids et à la taille des enfants est pourtant une obligation légale. Et c’est surtout indispensable pour bien protéger son enfant. Tous les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 1,35 m doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants (siège, rehausseur…).

Choisir le bon modèle

Pour connaître le dispositif adapté à l’âge, la taille et le poids de votre enfant, de nombreuses infos sont disponibles dans les magasins de puériculture ou en ligne sur le site de Bruxelles Mobilité.

Pour résumer, vous avez d’abord le siège bébé, dos à la route, style " cosy ", de la naissance jusqu’à ce que l’enfant atteigne 13 kg ou si sa tête dépasse du dossier. Ensuite vient, pour les enfants entre 9 et 18 kg : le siège-auto placé face à la route, équipé généralement de 5 sangles. Entre 15 et 36 kg : un rehausseur, de préférence avec dossier, suffit. Quand l’enfant fait plus d’1m35, on peut se contenter de la ceinture de sécurité.

Un enfant peut-il voyager à l’avant ?

Les places à l’arrière sont plus sûres que la place passager avant mais oui, si vous n’avez pas de place pour mettre tous vos enfants à l’arrière ou que vous voulez pouvoir surveiller bébé à côté de vous, vous pouvez placer votre enfant à l’avant. Il faut tout de même remplir 2 conditions :

- l’enfant doit être installé dans un siège ou rehausseur s’il mesure moins de 1,35 m

- l’airbag frontal doit être désactivé s’il voyage en position dos à la route.

Et avec trois sièges-enfants ?

Si vous devez transporter 3 enfants dans des rehausseurs/sièges et que vous n’avez pas assez de place pour les installer tous les 3 à l’arrière, la loi autorise un de ces enfants à être attaché avec la seule ceinture de sécurité (et donc voyager sans être installé dans un siège ou rehausseur). Mais attention : cet enfant doit avoir au moins 3 ans. Les 2 autres sièges qui se trouvent à l’arrière doivent être occupés par les autres enfants.

Les enfants qui ne sont pas les miens doivent-ils voyager sur un rehausseur ?

S’il s’agit d’un trajet régulier comme du covoiturage chaque semaine pour aller à la danse ou au foot, oui. Il faut donc disposer d’un siège (ou rehausseur) pour ces enfants ou l’emprunter à leurs parents. Notons qu’un enfant " compte " au même titre qu’un adulte. Donc, un véhicule avec 4 places passagers peut transporter 4 passagers (enfants ou adultes).

Si, en revanche, c’est un trajet court et occasionnel parce que vous devez ramener un copain de votre enfant chez ses parents, ce petit copain peut voyager sans siège ni rehausseur, attaché avec la seule ceinture de sécurité. Attention : il doit obligatoirement être âgé de 3 ans ou plus et être assis à l’arrière.

Dans un taxi ?

Quand vous voyagez avec un enfant de moins de 1,35 m dans un taxi ou un transport public genre navette, il n’est pas obligatoire d’avoir un siège/rehausseur. On peut attacher les enfants avec la seule ceinture. Attention : les enfants de moins de 1,35 m doivent obligatoirement s’asseoir à l’arrière.

Amende à la clef

Le fait de ne pas attacher son enfant correctement en voiture est susceptible de donner lieu à une amende. Ne pas utiliser la ceinture de sécurité est une infraction du 2e degré, la perception immédiate est de 116 euros.

