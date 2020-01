Un city trip pour découvrir les grands crus ou comment faire d'une pierre deux coups

Cette semaine, notre chroniqueuse voyage Françoise Bouzin nous emmène en France, à la découverte des vignobles.

Partir en week-end tout en découvrant des vignobles, cela s’appelle de l’oenotourisme. ce n’est pas nouveau mais les grands châteaux et les maisons plus modestes se décarcassent pour attirer les visiteurs.

Sur le domaine du Château Rayne Vigneau par exemple, c'est à cheval que les visiteurs partent à la découverte des collines, avant une dégustation plutôt originale.

En Champagne, le Royal Champagne Hotel propose une excursion à bord d’un cabriolet 100% électrique.

A moins que vous ne préfériez la visite des chablis en 2CV?

Il est aussi possible de visiter des vignes en Belgique, au Château de Bioul.

