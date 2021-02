Trottinettes électriques : les choses à faire, les choses à éviter

Depuis 2 ans et demi, l’usage des trottinettes en libre-service a fait son chemin dans les capitales européennes. Avec presque 5000 trottinettes partagées mais aussi des vélos électriques ou scooters électriques, Bruxelles n’est pas en reste. Evidemment, la Région a dû mettre quelques règles en place pour encadrer cette nouvelle offre de mobilité.

Je peux rouler où et à quelle vitesse en trottinette ?

En trottinette, la vitesse maximum selon la réglementation, c’est 25km/h. Même sur une piste cyclable séparée et avec une trottinette électrique, on doit respecter cette limite.

Où se placer ? Si on roule à l’allure du pas, on se comporte comme un piéton : on roule sur le trottoir et on emprunte les passages piétons. Au-dessus de 6km/h, on se comporte comme un cycliste, on emprunte les pistes cyclables ou le bord droit de la route.

L’allure du pas = la vitesse moyenne des piétons présents sur le trottoir que vous empruntez. Si vous circulez en dépassant et en slalomant entre les piétons, c’est que vous allez trop vite. Dans ce cas, vous risquez de les surprendre et de mettre en danger les autres usagers du trottoir, mais également, d’être sanctionné par un agent de police.

Casque ou pas casque ?

Le port du casque n’est pas obligatoire mais vivement recommandé car une chute est vite arrivée. Si on circule plus vite que l’allure du pas, il ne faut pas oublier qu’on est assimilé à un cycliste et donc on doit s’équiper de feux ! Rester bien visible et se comporter de manière prévisible permet d’éviter bien des accidents !

Un autre conseil pour votre sécurité : évitez de vous placer dans les angles morts des voitures, camions et bus. Les conducteurs ne vous voient pas, et n’ont pas encore l’habitude d’anticiper la présence d’une trottinette.

Ma trottinette, je la range où ?

Qu’il s’agisse de votre trottinette ou d’une trottinette de location, vous devez veiller à la ranger hors du passage de manière à ne pas gêner les autres usagers, comme les personnes à mobilité réduite, en chaise ou malvoyantes. Sur le trottoir par exemple, il faut minimum laisser 1,5m de large libre.

Bruxelles Mobilité a défini il y a plusieurs mois des zones (rues commerçantes, centre historique, parcs,) où il est interdit "d’abandonner" sa trottinette pour ne pas entraver le passage. On contrôle ces zones et on verbalise les opérateurs qui y laissent des engins " abandonnés ". On a aussi démarré le marquage de zones explicitement dédiées au stationnement des engins en flotte libre : les drop-off zones. Vous en voyez beaucoup par exemple à proximité des gares ou aux grands carrefours, elles sont marquées au sol sous la forme d’un grand rectangle avec des pictogrammes de trottinette, scooters etc. N’hésitez pas à les utiliser !

