Trois idées originales pour passer un weekend dépaysant en Belgique

Pourra-t-on franchir la frontière cet été pour partir en vacances à l'étranger? La question n'est pas tranchée au moment où nous vous écrivons... alors on prend les devants avec notre chroniqueuse voyage Françoise Bouzin. Voici ses bons-plans belges du moment.

A nous la Vie de château

On part à Durbuy, en plein coeur des Ardennes, dans la plus petite ville du monde que l’on traverse à pied. Magique avec ses pavés et son atmosphère moyenâgeuse.

On y va pour se promener et goûter aux charmes des Ardennes… Mais aussi faire du kayak sur l’Ourthe qui passe à proximité, flâner et découvrir les spécialités régionales sur le marché de la Petite Batte à Bomal-sur-Ourthe. En été, les enfants vont adorer se perdre dans le " labyrinthe " qui est créé avec des maïs. 2 heures de fous rires ou de stress.

On loge où? dans un magnifique manoir 5 étoiles aux allures de château transformé en gîte pour 15 personnes. Avec un superbe parc boisé traversé par un petit ruisseau (le Néblon). Avec nec plus ultra une piscine couverte, un sauna, un jaccuzzi, 7 chambres pour 700 m2 d’espace à partager.

Prix? Du vendredi au dimanche soir, à partir de 115€/nuit/pers.

Ou si vous vous sentez l’âme d’un Robinson Crusoé, direction une cabane

Entre La-Roche-en-Ardenne et Houffalize, le site se trouve au cœur du Parc Naturel des deux Ourthes avec 75.000 ha. Du vert à perte de vue !

On y va pour le dépaysement, un bol d’air loin de la civilisation, l’absence de wifi, la possibilité de faire du golf, des balades équestres ou de pêcher

On loge où? dans le domaine du Moulin de Rensiwez en pleine forêt, en bordure de l’Ourthe. En tout 19 cabanes de bûcheron 100% en bois, toutes différentes, certaines au bord de l’eau, d’autres sur la colline. Avec un grand lit avec vue sur les arbres, une baignoire à l’ancienne, un poêle à bois, une kitchenette, une vue à 360°, un bain nordique ou un sauna. Petit déjeuner et possibilité de commander son dîner à l’avance. Le prix? A partir de 340€ pour une cabane pour 2 pour un week-end.

Hôtel insolite à Mons

On y va pour le dépaysement et l’originalité de l’hôtel et visiter le musée du Doudou – idéal avec les enfants pour comprendre pourquoi Saint-Georges se bat contre le Dragon ? Mais aussi le Port de plaisance du Grand-Large à deux kilomètres du centre pour faire du vélo au bord du plan d’eau.

On loge où ? Dans une église de style néogothique transformée en chapelle pour finalement être métamorphosée en hôtel. C’est le Martin’s Dream hotel, un 4 étoiles dans lequel on a précieusement conservé les voûtes gothiques, la rosace et les colonnes. Chaque chambre est différente. Chacune se décline dans des thématiques très originales et 100% belges, notamment la chambre " Carnaval de Binche " avec ses tables de nuit en forme de tambour, des sabots et des oranges en guise d’éclairages mais il y a aussi une chambre dédié au maillot jaune et à Eddy Merckx, une autre sur le thème de la BD et une autre sur celui du chocolat et les gaufres… Le prix ? A partir de 99€ la nuit.

Françoise Bouzin est chroniqueuse pour VivaCité, mais également rédactrice en chef de La Vie Diplomatique, magazine destiné aux diplomates notamment mais également distribué dans le Thalys et l’Eurostar.