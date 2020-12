Tout savoir sur Bruxelles Ville 30, c'est déjà dans quelques jours

On en parle depuis un bon moment, mais cette fois ça devient concret : d’ici quelques jours, la vitesse sera généralisée à 30km/h à Bruxelles. C’est le sujet abordé par Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité, dans Vivre Ici Bruxelles.

Partout ?

C’est un gros changement à partir de ce 1er janvier 2021 : rouler à 30 km/h dans les rues de la capitale devient la règle générale partout. Enfin presque partout car il y a des exceptions : sur les grands axes comme par exemple l’avenue Franklin Roosevelt ou le boulevard Reyers la vitesse sera toujours limitée à 50 km/h.

Aujourd’hui environ 60% de Bruxelles est déjà en zone 30. Au 1er janvier, ce sera 85%. En fait, la situation sera plus simple et plus claire pour les automobilistes. Au lieu d’avoir des limitations de vitesse qui changent tout le temps avec des panneaux d’entrée et sortie de zones 30 un peu partout, le 30km/h devient la règle de base et ce seront les quelques exceptions qui seront bien signalées.

Par contre, les automobilistes ne perdront pas vraiment de temps sur leur trajet : avec les feux, les carrefours etc. la vitesse moyenne à Bruxelles en voiture tourne déjà autour de 18-25km/h.

Tous concernés !

En voiture, en camionnette, à moto, en cyclomoteur, en bus, à vélo, à trottinette… Tout le monde doit respecter cette limitation de vitesse, même sur les pistes cyclables séparées ou les sites propres. Les seules exceptions sont les trams par ce que ce sont des véhicules sur rail, les services de secours en mission d’urgence et les déneigeuses.

Plus de sécurité, une meilleure qualité de vie

Rouler mois vite permet de réduire le nombre d’accident et leur gravité. Chaque année à Bruxelles, 50 personnes sont tuées ou gravement blessées à cause de vitesses excessives. Avec cette mesure, on augmente la sécurité de tous les usagers : celle des piétons et cyclistes bien sûr mais aussi celle du conducteur et passagers de la voiture. En cas de choc à 30 km/h, la ceinture joue parfaitement son rôle protecteur.

Quand les voitures roulent moins vite, cela améliore aussi la qualité de vie dans les quartiers… On est plus incité à marcher ou prendre le vélo pour de courtes distances.

Rouler à 30km/h plutôt qu’à 50 ça permet enfin de réduire de moitié le bruit causé par le trafic routier en ville !

Non ça ne remplit pas les caisses !

L’objectif premier c’est de sauver des vies. L’argent récolté via les amendes est directement injecté dans un Fonds de Sécurité Routière. Ce fonds finance des actions de sensibilisation, d’accompagnement des victimes, d’aménagement des routes…

Ailleurs en Europe

De nombreuses villes européennes ont pris des mesures similaires ces 5 dernières années : Berlin, Zurich, Vienne, Grenoble, Nantes, Bilbao et j’en passe…

Toutes ces initiatives sont des succès, en termes de diminution d’accidents ou de promotion de la mobilité douce par exemple… Aucune de ces villes n’a opéré de retour en arrière. Finalement Bruxelles s’inscrit dans ce mouvement international.

Toutes les infos et les cartes détaillées sont disponibles sur www.ville30.brussels.