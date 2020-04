Tournée générale de croustillons grâce à la friture De Corte

En manque de kermesse ? Les fritures de Corte se remettent au boulot pour vos proposer leur Smoutebollen (les croustillons !) et beignets aux pommes chaque samedi. "Les croustillons, on ne les trouve nulle part ailleurs que sur les kermesses, alors comme ça manque aux gens, on s’est dit qu’on allait leur donner au moins cet esprit".

Le patriarche Patrick De Corte, bien connu des amateurs de fêtes foraines bruxelloises, pense aussi à ses enfants : "Moi j’ai 63 ans, je suis en préretraite, mais pour mes 3 enfants qui reprennent les affaires, le moment est difficile, ce sont eux qui m’ont demandé de se remettre au boulot. On a tenté le coup samedi dernier (ndlr 11 avril) et le public est venu en masse alors on va le refaire les samedis à Haren. Les clients nous ont même laissé des pourboires, c’est incroyable, ils nous remercient pour quelque chose qu’on leur vend !". Le fils de Patrick De Corte a lui décidé d’ouvrir sa friture à Woluwé-Saint-Lambert, mais cette fois tous les jours et avec plus de produits disponibles.

Deux sites et des livraisons

Pour pouvoir profiter des beignets et autres délices de la Friture De Corte, deux lieux :

- 7 rue de Verdun à Haren de 14h à 20h (possibilité de livraison dès 15 euros pour les communes de Haren, Evere, Schaerbeek, Diegem et Woluwé-Saint-Lambert, les commandes se font par mail info@patrick-decorte.be ou sms 0475/410761).

- au Parvis Saint Alix à Woluwé-Saint-Pierre tous les jours de 12h à 14h et de 17h à 21h. Les livraisons sont possibles via Deliveroo.

Des beignets aussi pour le personnel soignant

Le Bruxellois ne se limite pas à satisfaire ses clients. Depuis plusieurs semaines, Patrick De Corte va personnellement livrer ses croustillons dans les hôpitaux. "Ça fait plaisir au personnel, mais aussi aux patients" se réjouit le forain. Plusieurs fois par semaine, il offre donc un petit moment de réconfort sur les sites de Bordet et Delta ou encore à l’hôpital Saint-Pierre.