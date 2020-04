Solidarité Covid-19: appel aux dons de laptops et babyphones

Le confinement est prolongé et les appels à l’aide et aux dons se multiplient sur les réseaux sociaux. Nous avons trouvé plusieurs hôpitaux ou associations à aider de différentes manières près de chez vous.

Des babyphones

Le CHC de la Citadelles à Liège et l’hôpital St-Luc à Bruxelles cherchent des babyphones. Non pas pour les services de maternité mais bien pour les mettre dans les chambres de certains patients pour pouvoir communiquer avec eux tout en limitant les risques de contagion. Alors si vous avez un babyphone qui traîne au garage, dont vous ne vous servez plus mais qui fonctionne toujours, vous pouvez en faire don dans ces deux hôpitaux.

Des masques

On le sait, les masques de protection sont des denrées rares. Et si certains hôpitaux et certaines grosses structures en ont reçus quelques-uns, c’est souvent moins le cas des petits structures et des indépendants. C’est le cas par exemple de Wheel of Care à Bruxelles. Ce sont des infirmiers/infirmières ainsi que des sage-femme à domicile qui se déplacent à vélo et ils ont urgemment besoin de masques. Si vous avez les fameux masques FFP2, ce serait magnifique mais ils sont également preneurs de masques en tissu de fabrication maison. Alors si vous êtes un as de la couture ou que vous possédez des masques de protection, vous pouvez leur en faire don.

Dans le même style d’appel, l’ASBL Les Hautes Ardennes, en province de Luxembourg. Ce centre d’hébergement a lancé lui aussi une bouteille à la mer en demandant à ceux qui auraient des masques de protection, des lunettes de sécurité ou encore des blouses à usage unique et qui n’en on pas usage de leur amener. Ils sont également en manque de personnel et toute candidature est la bienvenue (même comme job étudiant).

Des laptops

Autre ambiance, autre matériel. Molengeek est une école de codage basée à Molenbeek mais comme toutes es écoles, elles est fermées actuellement. Les étudiants sont censés resté connectés afin de pouvoir suivre des cours à distance. Mais cela ne va pas de soi pour tout le monde. Tous les élèves inscrits à Molengeek ne disposent pas d’un ordinateur et d’une connexion à internet. L’appel de l’école est donc le suivant : si le matériel informatique de votre entreprise est en fin de leasing ou en fin de vie, vous pouvez lui donner une seconde vie utile en l'offrant à MolenGeek. Ils s'occupont du formatage, de la réinstallation, de la mise à jour et de la redistribution des ordinateurs portables ou PC collectés.