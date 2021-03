Six conseils pour jardiner en ville

L’arrivée du printemps est le moment idéal pour vous lancer dans le jardinage, et même si vous habitez en ville. Pour preuve, 20.000 kits de graines Good Food ont été distribués gratuitement aux Bruxellois afin de cultiver salades, bettes et concombres soi-même. Que vous disposiez d’un jardin ou d’un balcon, lancez-vous en suivant ces 6 conseils pour jardiner en ville.

En pleine terre

La 1ère chose à faire, c’est de s’intéresser à la qualité de son sol. Il peut être argileux, acide, sablonneux ou calcaire. Alors, selon ses caractéristiques, vous pouvez apporter des amendements, du fumier ou du calcaire, par exemple (demandez conseil en jardinerie), ou mieux choisir des types de cultures adéquats. La base, c’est aussi d’aérer le sol en travaillant la terre avec une fourche, et d’ajouter 5 à 10 cm de compost. Cela dit, il faut savoir que tous les légumes et fruits ne demandent pas une terre riche, que du contraire. C’est le cas de l’ail, des carottes, des radis ou encore des haricots…

Et pour la culture en pot ou en balconnière ?

Un bon mélange se compose à moitié de terre et de compost ou de terreau biologique. Evitez le terreau contenant de la tourbe car son extraction détruit les zones naturelles. Utilisez des pots ou balconnières d’au moins 20 à 30 cm de profondeur et avec au minimum un trou au fond pour que l’eau puisse s’évacuer. Si vous mettez une soucoupe, cerise sur le gâteau, vous pourrez récupérer cette eau pour arroser vos plantations.

Pour les débutants

Il y a la salade qui pousse très facilement, les tomates dont il existe une panoplie de variétés. C’est le moment de les semer au chaud, placées en pleine lumière. Vous pourrez les planter au potager, dans un endroit bien ensoleillé à la mi-mai, après les saints de glace. Protégez-les de la pluie pour éviter le mildiou. Vous pouvez aussi semer les fèves des marais ou des petits pois directement en place. Pour les aromatiques, un conseil, achetez des plants. C’est un gage de réussite.

Pour accélérer la germination

L’astuce c’est de faire tremper les graines dans l’eau pendant 24h avant le semis. De façon générale, une semence peut être enfouie de 3 à 5 fois sa taille, grand maximum. Gardez la terre légèrement humide. Semez de mars à septembre pour récolter tout au long de la belle saison.

Pour les plus expérimentés

Essayez des pois chiches, par exemple. Vous pouvez repiquer ceux qui ont germé et qui ont 3 à 4 cm de haut après les saints de glace. Il y a aussi l’amarante. Vous pouvez cuisiner les feuilles comme des épinards, consommer les graines comme des céréales. C’est un excellent complément alimentaire pour les végétariens.

Les combinaisons gagnantes

Il y a des espèces qui, plantées l’une près de l’autre, s’entraident. C’est le cas des tomates et du basilic, des poireaux et des fraises ou encore des carottes et des oignons. Ce sont des duos gagnants.

Il y a des plantes ou des fleurs qui aident aussi le jardinier. Les tagettes sont très efficaces contre les nématodes, ce sont des vers qui font de gros dégâts dans les potagers. La bourrache agit comme des répulsifs pour les limaces et escargots. Vous pouvez aussi cultiver des capucines en bordure de potagers. Elles attirent les pucerons, qui seront moins tentés d’aller dans vos cultures. Et puis il y a les plantes mellifères, qui attirent les insectes pollinisateurs : c’est le cas de la lavande, de la menthe ou de la sauge.

Par ici les infos

Sur le site de Bruxelles environnement, vous trouverez des vidéos tutos et plein de conseils. N’hésitez pas aussi à prendre contact avec les maîtres maraîchers, ces passionnés ont complété leur propre expérience personnelle par une formation en maraîchage proposée par Bruxelles Environnement et sont là pour répondre à vos questions !

Chaque lundi, retrouvez les bons plans et infos utiles de Pascale Hourman, porte-parole de Bruxelles Environnement dans Vivre Ici Bruxelles entre 14h et 16h.