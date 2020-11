Se réaproprier l'espace public avec le projet "HORS LES MUREN"

Initié par le BRASS de Forest, le WIELS et la Maison des Cultures de Saint-Gilles, le projet "HORS LES MUREN" est né dans un contexte bien particulier. En effet, les communes ont entrepris un contrat de rénovation urbaine (CRU) dont l'objectif est de centraliser les moyens, les énergies et les projets sur ce territoire. Mais aussi, des logements, des infrastructures et une valorisation de la qualité environnementale et économique de l'espace.

C'est dans ce cadre que le projet "HORS LES MUREN" subvient, afin de créer du lien entre les acteurs de ces communes. Rencontres, projets culturels, artistiques et participatifs, toutes ces activités sont orchestrées dans l'optique de rapprocher les habitants. Ces actions se passent principalement dans l'espace public, afin de se le réaproprier.