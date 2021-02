Se déplacer à Bruxelles en train : une alternative méconnue ?

Aujourd'hui, on retrouve Camille Thiry, Porte-Parole de Bruxelles Mobilité. Aujourd’hui, elle nous fait prendre le train pour nous déplacer dans Bruxelles. Mais pourquoi ?

Quand on pense à se déplacer en transport public à Bruxelles, c’est bien évidemment la STIB qui nous vient en premier à l’esprit. Et pourtant, le train n’est pas une alternative à négliger ! On croit souvent que l’offre de la SNCB se borne aux grandes gares : Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central, Bruxelles-Schuman et Bruxelles-Luxembourg mais il existe en fait 35 gares dispersées au 4 coins de la capitale !

Une 35ème gare inaugurée à Anderlecht

La 35ème gare a été inaugurées il y a quelques semaines à Anderlecht. Des gares de proximité existent dans tous les quartiers : Etterbeek, Delta, Bockstael, Saint-Job, Watermael… Elles sont reliées par le réseau "S" de la SNCB, "S" pour "suburbain" et permettent d’effectuer des liaisons complémentaires au réseau de la STIB.

Le train, un moyen plus rapide ?

Pour Camille, c'est le cas car le réseau ferré bruxellois est bien développé. En 10 minutes, vous pouvez relier en train Vivier d’Oie (Uccle) à Mérode, la gare de Jette à Bruxelles-Nord, la gare de Boitsfort à Bruxelles-Schuman… Les trajets sont assez directs et sans embouteillage !

Le ticket unique, Brupass ou Brupass XL

Avec l’offre Brupass (nouveau nom de l’abonnement MTB), vous profitez de la totalité de l’offre de transport public dans la région avec 1 seul titre de transport. Vous chargez cet abonnement sur votre carte Mobib et vous embarquez au choix dans le train, le tram, le bus ou le métro. Depuis ce 1er février, il existe également Brupass XL, qui couvre une zone étendue à la périphérie proche de Bruxelles, avec 18 gares supplémentaires, par exemple Hoeilaart, Grimbergen, Dilbeek… En terme de coût, pour 1 mois, Brupass simple vous coûtera 55 euros et Brupass XL, 74 euros. Sachez aussi qu'il est aussi possible de prendre des tickets 1 ou 10 voyages.

Enfin, sachez que tout adulte qui circule en train avec un ticket payant peut emmener avec lui gratuitement 4 enfants de moins de 12 ans. Vous n'avez officiellement plus d’excuses pour ne pas emmener vos petits neveux au musée !