Savez-vous qui s'occupe des arbres bruxellois ?

Bruxelles est régulièrement citée comme étant la Ville la plus verte d’Europe, grâce à la forêt de Soignes, ses nombreux parcs et jardins mais également grâce à ses avenues très arborées. Bruxelles Mobilité gère aujourd’hui pas moins de 32.000 arbres le long de routes et sur les places bruxelloises.

Une mission pour Bruxelles Mobilité

L’hiver est la saison privilégiée pour tout ce qui est élagages et plantations. Bruxelles Mobilité vient d’installer plus de 1000 nouveaux arbres sur les routes. L’organisme mène aussi de nombreux projets de verdurisation, des projets de proximité qui permettent d’accroître la perméabilité des sols et améliorer la gestion des eaux de ruissellement, par exemple en transformant une surface asphaltée en petit square ou en élargissant des fosses de plantation d’arbres. Cela permet de lutter, à petite échelle, contre le réchauffement climatique et pour l’amélioration de la qualité de vie.

Pas toujours possible partout

Il y a quand même des endroits qui restent fort " vides " dans la capitale, comme les places Flagey ou Rogier où on ne retrouve pas beaucoup d’arbres. Le problème c’est que sur certains espaces, il n’y a pas la possibilité de placer des arbres à haute tige, pour la simple et bonne raison qu’il y a un tunnel ou une station de métro en dessous et que la profondeur de terre n’est pas suffisante. Dans ces cas-là on privilégie ce qu’on appelle des bosquets ou plantations basses. Sur certaines places, il faut aussi laisser place libre pour l’installation de chapiteaux ou de marchés hebdomadaires…

Quelles espèces le long des routes ?

On choisit évidemment des essences assez résistantes car les conditions de vie le long d’une avenue en ville ne sont pas toujours faciles, en termes de place pour les racines ou de pollution… mais il y a d’autres critères de choix :

Type de racines (par exemple éviter les racines qui affleurent trop en surface et déforment le trottoir)

Avec fruit ou stériles ? (plaintes de riverains car des fruits tombent et salissent voitures/trottoirs)

Aspect paysager (ampleur, couleur et beauté de la ramure, arbres gardant leurs feuilles toute l’année ou pas)

Arbres à haute tige (suffisamment hauts pour laisser passer véhicules/camions) ou pas ?

Résistance aux maladies et parasites / Facilité d’entretien

Mettre l’accent sur la biodiversité

Aujourd’hui 4 espèces d’arbres constituent plus de la moitié des arbres recensés à Bruxelles : marronniers, érables, tilleuls, platanes. Parce que c’est ceux-là qu’on privilégiait à l’époque où on a planté toutes les grandes artères, il y a parfois plus de 100 ans ! A côté de ces 4 espèces " stars " on retrouve aussi fréquemment des chênes, charmes, hêtres, peupliers, bouleaux… Ces dernières années Bruxelles Mobilité a multiplié les plantations d’essences alternatives comme les metaséquoia, noisetiers, autres essences de chênes (ex : chênes rouvres) ou tilleuls, poiriers, févier, cytise… justement pour améliorer la biodiversité.

Chaque jeudi, retrouvez Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité dans Vivre Ici Bruxelles vers 15h.