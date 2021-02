Recevez une aide pour faire bouger votre quartier

On est nombreux à Bruxelles à vouloir améliorer notre qualité de vie, à vivre dans un quartier plus durable. C’est l’occasion de se lancer, de mettre en pratique de bonnes idées. Bruxelles Environnement lance une nouvelle édition de l’appel à projets Inspirons le quartier. C’est la 5e édition.

Pour qui ?

Toutes les personnes qui ont envie de concrétiser un projet pour rendre leur quartier plus durable peuvent se lancer. Grâce à cet appel à projets, elles pourront obtenir un important coup de pouce financier, jusqu’à 15.000 euros dans certains cas, et puis très important aussi, elles seront accompagnées tout au long du projet.

Quels genres de projets peut-on imaginer ?

Un peu de tout. 7 thématiques rentrent dans le cadre de cet appel à projets. Les composts collectifs, la Good Food, l’énergie, les quartiers verts et le zéro déchet. Et il y a aussi 2 nouveaux thèmes cette année. La propreté publique et la mobilité durable. Pour la 1ère fois, les 3 administrations Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité et Bruxelles Propreté collaborent afin de davantage répondre aux préoccupations des citoyens et de donner plus d’ampleur à l’opération.

On peut donc choisir un thème, plusieurs ou même être encore plus ambitieux. Un collectif peut s’inscrire dans une démarche de Quartiers Durables Citoyens, en travaillant sur des projets multithématiques et de plus grande ampleur, développés à l’échelle de tout un quartier.

Des exemples

Depuis le lancement de l’initiative en 2016, 250 projets ont vu le jour. Certains organisent des ateliers culinaires Good Food, d’autres créent des potagers ou des vergers collectifs, en passant par des ateliers Do-It-Yourself, faites le vous-même, pour éviter les déchets et utiliser des produits plus respectueux de l’environnement. Cela peut être un projet pour rendre son quartier plus vert, ou encore des projets de promotion de modes de transports doux. Pour trouver de l’inspiration, vous pouvez surfer sur le site Inspirons le quartier.

Comment s’y prendre ?

Le projet doit être avant tout citoyen. Le but est de réunir les habitants autour de projets durables pour améliorer l’environnement, le cadre de vie et recréer du lien. La cohésion sociale a évidemment une signification particulière en cette période de crise sanitaire.

Autre condition : le groupe pilote doit être composé d’au moins 5 personnes, le projet doit être développé en Région bruxelloise, avec des personnes qui y vivent ou y travaillent. Et enfin, en cas d’occupation d’un terrain communal ou de l’espace public, une autorisation d’occupation octroyée par la commune ou le propriétaire est requise. Un accord de principe est suffisant pour la remise du projet.

L’encadrement

Les participants seront accompagnés tout au long de leur projet, dès la conception jusqu’à la réalisation. Des séances d’information virtuelles seront organisées ces prochaines semaines. N’hésitez donc pas à vous lancer. Les candidatures doivent être introduites pour le 28 mars au plus tard, en remplissant le formulaire que vous trouverez sur le site Inspirons le quartier.

Chaque lundi, retrouvez les bons plans et infos utiles de Pascale Hourman, porte-parole de Bruxelles Environnement dans Vivre Ici Bruxelles entre 14h et 16h.