Rebondir face à la fermeture : le truc de Wondergreen, boutique de plantes

C’est vraiment pas de chance pour Kristian Crick : même pas un mois après avoir ouvert sa boutique de plantes Wondergreen à Schaerbeek (rue Henri Stacquet 61, près du parc Josaphat), il doit la fermer, confinement oblige. Pour ne pas se retrouver comme beaucoup de commerçants face à des pertes sèches, Kristian rebondit très vite et crée un e-shop. En un week-end seulement, il met tout en ligne pour permettre à ses clients de passer commande, le voilà fin prêt à affronter cette crise et à livrer les colis, lui-même ou par la poste.

Très vite, le succès

Très rapidement, Wondergreen reçoit de nombreux soutiens de ses clients, mais surtout de nombreuses commandes. En deux jours seulement, et alors que les livraisons n’ont même pas encore commencé, le stock de terreau prévu pour la saison entière est déjà épuisé. Kristian a aussi dû adapter son offre : certaines plantes sont délicates à emballer pour être livrées, son magasin n’est pas non plus un grand hangar de stockage. Mais au final, l’opération lui permettra de limiter la casse durant cette période compliquée.

Jardinerie urbaine

Wondergreen, c’est plus qu’une boutique, c’est un concept. On y trouve des plantes d’intérieur rares, mais aussi tout ce qu’il faut pour faire son jardin en ville ou sur son balcon, dans un esprit bio et local. En temps normal, c’est aussi un lieu d’échange entre passionnés avec différents ateliers organisés.

Et pour le moment on plante quoi ?

On termine par les petits conseils de Kristian en ce début de printemps. Au potager, c’est le moment de planter les bulbilles d’oignons et d’échalotes, les petits pois, les fèves de marais et les pommes de terre hâtives. Les jardins d’ornement eux doivent encore rester au repos. La tentation est grande, mais les nuits sont encore très fraîches, il faut encore patienter un peu avant de faire des plantations. En attendant, prenez soin de vos plantes d’intérieur : c’est le moment de les rempoter et les multiplier.