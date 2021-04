Quelques conseils pour rouler à moto en toute sécurité

Vous l’avez peut-être remarqué, les motards sont bien plus nombreux sur nos routes, c’est peut-être un effet de la crise sanitaire mais on a constaté davantage de ventes et d’immatriculations de motos en 2020. Traditionnellement, c’est aussi au printemps que les randonnées à moto reprennent. Donc voici quelques conseils pour une bonne reprise !

L’importance de l’équipement

Pour le motard, adopter une conduite préventive et disposer d’un bon équipement est une question de sécurité. On dit souvent que la carrosserie d’un motard, ce sont ses vêtements, un équipement de qualité peut faire toute la différence en cas de glissade par exemple et éviter de graves brûlures.

La législation belge impose aux conducteurs et à leurs passagers, le port

d’un casque,

de gants,

d’une veste à manches longues,

d’un pantalon ou d’une combinaison,

de bottes montantes ou bottillons protégeant les chevilles.

Evitez les lacets pour qu’ils ne se prennent pas dans les pédales

L’idéal est de choisir un équipement spécial moto, qui est muni de renforts ou coques pour protéger les endroits vulnérables.

Un casque a une durée de vie moyenne de 5 ans. Quand un casque subit un choc important, ce dernier est essentiellement absorbé par la coque intérieure. Celle-ci se déforme et devient inefficace, même si le casque semble intact de l’extérieur. Dès que votre casque a subi un choc, il faut le remplacer !

Les conseils de conduite

Il faut toujours regarder le plus loin possible et éviter de fixer les obstacles. Regardez la solution, pas le problème ! Votre moto ira toujours là où vous regardez. Beaucoup d’accidents ou de sorties de route sont dus à des erreurs d’observation et de " placement " du regard.

Encore au niveau regard, assurez-vous d’avoir un contact visuel avec les automobilistes parce que même habillé en jaune et avec un casque fluo, un motard sera toujours moins visible qu’une voiture ou un camion.

Lorsqu’ils abordent un carrefour, beaucoup d’automobilistes regardent si aucune voiture n’arrive mais ne s’attendent pas toujours à voir arriver une moto. Ils risquent donc de réagir avec retard.

Attention particulière aux carrefours

Aborder un feu vert ou s’engager dans un carrefour en ayant la priorité n’est pas toujours sans danger. Il faut rester vigilant. Il faut donc bien s’assurer de l’absence de danger au moment du démarrage. Il faut toujours s’engager dans un carrefour en étant sûr de pouvoir le traverser sans danger et cela même avec un feu vert ou la priorité.

Conseil aux automobilistes, pensez à partager la route. Soyez toujours en alerte. Lors d’un embouteillage, avec la création du couloir de secours, ne soyez pas surpris, soyez courtois. Les motards ont le droit de remonter les files, et donc ce fameux couloir.

Chaque jeudi, retrouvez Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité dans Vivre Ici Bruxelles vers 15h.