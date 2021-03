Quel vin avec un bon carbo ?

Pour sa chronique hebdomadaire dans Vivre Ici Bruxelles, l’œnologue Fabrizio Bucella s’est penché sur le régime alimentaire d’un Bruxellois célèbre dont on parle beaucoup pour le moment. Il pèse 100 kg, parfois un peu plus et mesure 190 centimètres. Il gagne 7,5 millions d’euros par an et il passe le plus clair de son temps en Italie puisqu’il joue dans un très très grand club, l’Inter de Milan. C’est… Romelu Lukaku.

La Gazzetta dello Sport, célèbre journal italien, nous révèle que le joueur doit faire l’impasse sur les pâtes carbonara afin de garder son poids forme juste sous la barre fatidique des 100 kg. L’occasion était trop bonne pour que l’œnologue s’interroge : quel vin boire avec des pâtes carbonara ?

La faute à l’umami

Saviez-vous que les pâtes carbonaras dans la recette hypra-traditionnelle sont un concentré d’umami ? C’est une bombe de glutamate, ce qui provoque le fameux goût de reviens-y. Voilà pourquoi on en a tellement envie, nous et Romelu qui souffre de ne plus en manger (ndlr : pour tout savoir sur l’umami et la recette du vrai carbonara, lisez Umami, les secrets de la cinquième saveur, de Fabrizio Bucella, aux éditions Dunod).

Dans les spaghetti carbonara, on trouve pêle-mêle des spaghettis bien entendu, des œufs entiers, de la pancetta non fumée, du beurre, du parmesan râpé et des oignons, puis un peu de persil, du poivre et… un demi-verre de vin blanc sec.

L’astuce de l’œnologue

Le chic du chic en cuisine, c’est de tirer de la même bouteille le vin de la casserole et de la table. On dit souvent qu’il vaut mieux prendre un moins bon vin pour cuisiner le plat, c’est possible aussi, mais c’est un peu plus "cheap". Quoi qu’il en soit, cela donne déjà les clés de l’accord : vin blanc pour les carbonaras, vin blanc comme accompagnement.

Cela fonctionne dans tous les cas de figure, même si vous faites le fameux coq au vin. Si vous faites un coq au vin jaune, vous buvez du vin jaune (il faut aimer ça). Un coq au riesling se déguste avec… du riesling, un coq au gevrey avec du gevrey…

La combinaison parfaite avec le carbo

L’idéal est de préférer des vins bien acides, frais. On peut prendre un pinot gris du Friul. On peut aussi opter pour le cépage noble de l’Alsace, le riesling, ou encore un sauvignon de Loire. Les grands sancerres sont aussi parfaits pour ce type de plat.

Et pour ceux qui voudraient vraiment boire du vin rouge, il vaut mieux privilégier un vin léger, genre un cabernet de Loire ou un gamay du beaujolais.

Sur la carbonara, comme sur le reste, il n’y a qu’une solution… c’est la dégustation !

Chaque semaine, Fabrizio Bucella nous livre ses pépites sur le monde du vin et de la bière dans Vivre Ici Bruxelles. N’hésitez pas à aller faire un tour sur le site de son école d’œnologie Inter Wine and Dine pour en savoir plus.