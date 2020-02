Que faire avec les restes de pain? Marcelline a une petite idée...

Du pain sec qui traîne dans l'armoire, on connaît tous. Pour éviter le gaspillage alimentaire, Marcelline s'attaque donc cette semaine à nos vieux restes de pain. Ses astuces sont valables aussi bien pour les pains industriels qu'artisanaux.

La première chose à savoir est qu'il vaut mieux faire sécher le pain pour le conserver plus longtemps. En essayant de le garder frais le plus longtemps possible, on obtient surtout de la moisissure.

Avec du pain séché, on fait de l'excellente chapelure maison. Le petit truc de Marcelline est de la conserver au congélateur pour éviter qu'elle ne rancisse.

Vos restes de pain peuvent aussi faire de très bons goûters sous la forme de pain perdu ou de pudding.

Et pour les adeptes des recettes salées, des rondelles de tomate et du fromage glissés entre les tranches d'un pain passé au four feront des merveilles.

Pour retrouver la chronique dans son entièreté, cliquez sur le son.

Chaque semaine, Marcelline Bonneau de Resilia Solutions vous propose des trucs et astuces pour limiter votre gaspillage alimentaire.

Cette chronique est réalisée en partenariat avec le projet FoodWasteWatchers qui rassemble pléthore de trucs et astuces pour réduire le gaspillage alimentaire.