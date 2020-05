Quand les séries invitent au voyage

Confinement oblige, on ne sait pas encore quand on pourra repartir en voyage. Qu’à cela ne tienne, Françoise Bouzin, chroniqueuse évasion dans Vivre Ici Bruxelles vous propose 4 séries qui vous feront voyager…

Ozark dans le Missouri

L’histoire : un père de famille, Marty, conseiller financier bien sous tout rapport, embarque sa famille – sa femme et ses deux ados à Monts Ozark pour y blanchir 500 millions de dollars pour un baron de la drogue.

Sur la carte des Etats-Unis cela se situe à cheval sur les États du Missouri, de l’Arkansas et de l’Oklahoma… C’est la Golden coast avec plus de littoral que toute la côte californienne où chaque été débarquent des touristes venus de tous les coins de Midwest et d’ailleurs. Mais c’est surtout un énorme lac artificiel avec des maisons au bord de l’eau où chacun a son ponton et son bateau… et où s’organisent des " Party Cove " où les bateaux s’alignent pour faire des fiesta arrosées. Et à côté de cela c’est aussi l’Amérique profonde avec des lieux comme le Blue Cat Lodge un café où tous les habitants viennent boire un verre. Dépaysement assuré !

True Detective en Louisiane

L’histoire : un assassinat non résolu que deux partenaires du Bureau d’enquête criminelle de Louisiane se remémorent…

Côté paysage, on plonge dans les bayous, les marais et le sud de la Louisiane. La série est vraiment géniale et on suit les deux flics Rust Cohle et Marty Hart qui vous emmènent dans les méandres du Mississippi avec sa faune étrange de pélicans et d’alligators, mais aussi ses champs de canne à sucre et ses chênes tricentenaires, sans oublier la petite ville de pêcheurs où se trouve le Fisherman’s Warf, son vieux pont et ses maisons sur pilotis. Ambiance garantie !

Sense 8 partout dans le monde

L’histoire : Huit personnages éparpillés aux quatre coins du monde sont connectés par une violente vision. Désormais liés, ils se retrouvent capables du jour au lendemain de se voir, de se sentir, de s’entendre et de se parler comme s’ils étaient au même endroit.

La série a de quoi faire voyager ! Avec ses huit personnages provenant de sept pays différents, on voyage entre les États-Unis, l’Inde, le Mexique, la Corée du Sud, l’Allemagne, l’Islande et le Kenya. On prend le bus à Nairobi avant de se détendre en Islande, puis de découvrir Séoul, de célébrer la Gay Pride à San Francisco, ou encore de danser dans les clubs underground de Berlin.

Candice Renoir dans le sud de la France

L’histoire : femme-flic qui jongle entre sa vie de mère de famille, ses amours et ses enquêtes.

Pour les décors qui ont été tournés à Sète, dans le sud de la France et sa jolie maison qui donne sur le bassin de Thau qui est l’une des plus grandes lagunes de la région Occitane. Un mélange de paysages de Camargue avec des parcs à huîtres et des ports de pêche et de plaisance pour rêver du Sud. A suivre notamment sur Auvio.

Françoise Bouzin est chroniqueuse pour VivaCité, mais également rédactrice en chef de La Vie Diplomatique, magazine destiné aux diplomates notamment mais également distribué dans le Thalys et l’Eurostar.