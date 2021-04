Quand l’art s’invite dans le métro bruxellois

Aujourd’hui, plus de 90 œuvres d’art décorent les quais, mezzanines et couloirs et donnent leur âme aux 69 stations de métro et de prémétro. Elles mettent en valeur les artistes belges et tous les genres sont représentés : peintures, sculptures, photos, vitraux…, ainsi que tous les matériaux : de la toile au bronze et du bois au verre, en passant par l’acier.

En termes de figure majeure de la peinture belge, on peut citer Paul Delvaux, célèbre pour ses représentations de gares animées de silhouettes féminines. Pour " remplir " les treize mètres qui lui sont confiés à la station Bourse, le peintre surréaliste imagine un développement de son tableau " Le Tram de notre enfance ".

On ne présente plus non plus Folon, ses affiches et ses hommes volants. La fresque intitulée " Magic City " que l’artiste a réalisée station Montgomery tente d’amener dans le réseau souterrain quelques rayons du soleil.

Plus dans le style " BD ", on pense aussi à Hergé avec " Tintin dans le Métro " à Stockel ou encore François Schuiten avec son œuvre monumentale " Passage inconnu " de la Porte de Hal, qui évoque vraiment son univers BD des " Cités obscures ".