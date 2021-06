Qu’est-ce qu’un vin naturel ?

Pour les verres, il faut suivre les accords classiques , sachant que les vins nature sont plus acides et moins chargés en alcool, souvent très peu boisés.

Il y a des régions à privilégier, en particulier : l’Alsace, le Beaujolais, un peu la Loire, et le Sud aussi : Provence, Languedoc et Roussillon.

Il y a bien un label "vin méthode nature" , mais il est très récent et pas encore bien diffusé. Il faut se fier au caviste, au serveur du bar à vin ou du restaurant. À Bruxelles, ce n’est pas ça qui manque.

A-t-on moins mal de tête avec des vins nature ? Le lien entre sulfites et céphalées n’est pas si clair. L’éthanol a un effet histamino-libérateur, il provoque de lui-même des maux de tête aux personnes sensibles.

Tout le monde est au courant qu’ils sont présents, pour la bonne et simple raison que c’est indiqué sur l’étiquette. Les vins nature n’en ont quasi-pas, voire pas du tout, enfin pas des sulfites ajoutés, car la fermentation en produit toujours un peu.

On devrait indiquer au moins ces ingrédients pour le consommateur. Il y a un projet de réglementation au niveau de l’Union Européenne afin d’ améliorer l’étiquetage . Cela fait des années que ça se discute, le poids des groupes de pression est très important.

Le mouvement des vins naturels est né là-dessus. Il faut faire un vin sans artifices et sans toutes ces cochonneries. Bien entendu, on nous rétorque que celles-ci subsistent à l’état de traces dans le vin, ceci étant, personne n’est au courant.

Plus de clarté ?

C’est un vin sans artifice ni tralala. Un vin comme on pense qu’un vin devrait être. Tout le monde croit que le vin c’est du jus de raisin fermenté, mais il contient aussi pas mal d’artifices : des ingrédients bien entendu, mais aussi des techniques de vinification.

