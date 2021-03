Pour ne rien rater des applications de mobilité à Bruxelles

Avec notre smartphone, nous avons tous l’information à portée de main et la possibilité de trouver un itinéraire ou réserver en un clic tel ou tel moyen de transport. Bruxelles Mobilité et la STIB travaillent d’ailleurs sur un projet qui permettra de regrouper toute cette offre, parfois un peu complexe, dans une seule interface. En attendant, le site de Bruxelles Mobilité liste pour vous tous les services de mobilité utiles à Bruxelles pour vous déplacer de manière " smart ".

Du vélo au scooter en passant par la trottinette

Vous pouvez faire appel à différents systèmes de partage de vélos. Avec Blue-Bike, vous louvez le vélo en gare et le ramenez à l’endroit où vous l’avez emprunté. Villo ! offre plus de 5000 vélos (dont environ 1/3 électriques) dans environ 360 stations partout à Bruxelles. Vous les louez et les restituez dans n’importe quelle station. Quant aux vélos en flotte libre de Billy Bike et de Jump, ils sont munis d’une assistance électrique et ils peuvent être pris et déposés n’importe où.

Vous avez également Poppy, Felyx, Dott, Lime pour la location de trottinette ou scooters, tous en flotte libre. Vous localisez le véhicule et démarrez la course avec votre smartphone. Et l’offre continuera à s’enrichir avec de nouveaux opérateurs ou de nouveaux types de véhicules.

Pour les voitures également

Pour le carsharing, l’appli la plus connue est certainement celle de Cambio mais des systèmes existent aussi à l’échelle de quartiers pour faciliter le partage de véhicules entre voisins, comme cozywheels ou Wibee. Il existe aussi un service d’autopartage en flotte libre avec Poppy.

De nombreuses appli existent aussi pour covoiturer : partager un trajet ou un véhicule à plusieurs pour des déplacements quotidiens vers le travail (Commuty, Kowo ou Carpool) ou pour des trajets occasionnels de longue distance comme blablacar.

Pour calculer son itinéraire

Plusieurs applications proposent, pour un trajet, différentes solutions de déplacements. Les cheminements, les temps de parcours, les modes utilisés et les correspondances sont indiqués. L’intérêt est évidemment de pouvoir comparer quel est le mode de transport le plus efficace au moment même pour se rendre là où vous le souhaitez.

A côté du traditionnel google maps, n’hésitez pas à découvrir d’autres applications génériques comme Citymapper ou d’autres plus spécialisées : Skipr ou Jeasy par exemple permettent de combiner facilement les transports en commun et les transports partagés en un seul trajet. Bike Citizens constitue quant à elle l’appli des cyclistes au quotidien.

Il y a également les applis des différentes sociétés de transport public, comme la STIB et la SNCB… Elles permettent aussi de connaître en direct la fréquentation des lignes et des véhicules, pratique en en période " covid " pour éviter les transports trop remplis.

Un petit coup de pouce pour trouver une place de parking

A côté des applis qui vous indiquent les parkings publics à proximité comme parking.brussels, vous avez aussi des applis qui permettent de mutualiser le stationnement :

MyflexiPark offre la possibilité à des propriétaires de parking de les mettre à disposition d’autres conducteurs.

BePark est une plateforme de parksharing qui se charge de mettre des emplacements de parking libres à disposition des particuliers.

Chaque jeudi, retrouvez Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité dans Vivre Ici Bruxelles vers 15h.