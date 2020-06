Pour être incollable sur l'appellation des vins

Pour briller dans les dîners, Fabrizio Bucella, œnologue et chroniqueur dans Vivre Ici Bruxelles ne manque pas d’infos croustillantes. Aujourd’hui il nous aide à ne pas confondre les vins.

Pouilly et Pouilly

Il ne faut pas confondre Pouilly-Fuissé et Pouilly-Fumé. Le premier provient du sud de la Bourgogne, dans les villages de Fuissé et Solutré-Pouilly. Il est à base de chardonnay. Le deuxième provient du centre du Val de Loire, aux alentours du village de Pouilly-sur-Loire et on l’appelle aussi Blanc-Fumé de Pouilly. Il est à base de sauvignon.

Ce sont tous les deux des vins magnifiques et, soyons honnêtes, assez onéreux. Le sauvignon est considéré plus minéral, plus tendu, alors que le chardonnay du sud de la Bourgogne est plus intense et plus gras.

Le Pouilly-Fuissé de Bourgogne (Saône-et-Loire, 71) se trouve juste au pied de la roche de Solutré. Il s’agit du monticule, tout de suite 493 mètres, qu’escaladait le président François Mitterrand chaque année. Pour en avoir discuté avec les autochtones au début du siècle, ils n’en pouvaient plus du cirque qu’était devenu le premier dimanche de Pentecôte. À la fin, il y avait moins de familiers du chef de l’État français que de journalistes.

Du côté du Pouilly-Fumé en Loire (Nièvre, 58) on retiendra la description du blason de Pouilly-sur-Loire : "D’azur aux trois bourses d’or accompagnées en chef d’une fleur de lys du même". Trois bourses, vraiment ? Ce sont bien entendu des bourses contenant des piécettes ou des écus, enfin de l’argent, point d’anatomie masculine.

Tous les saints

Il est plusieurs villages qui ont comme nom celui d’un saint homme et dont les vins commencent à être connus. Petit quiz express…

Saint-Emilion, Bourgogne ou Bordeaux ?

Bordeaux. Le Saint-Emilion, vin prisé des Belges se trouve sur la rive droite de la Dordogne, dans le Bordelais. Ce sont des vins rouges uniquement à majorité de merlot. La fameux cheval-blanc n’est donc pas un vin blanc, car un saint-émilion blanc n’existe pas.

Saint-Joseph, Loire ou Rhône ?

Rhône. Voilà une magnifique appellation du nord du Rhône avec des vins rouges à base de syrah. Attention, le Saint-Joseph produit également des vins blancs bien structurés à base de roussanne et marsanne.

Saint-Julien, Médoc ou Bordeaux ?

Voilà une astuce de prof, car les deux réponses sont valables. Le Médoc est le vignoble situé sur la rive gauche de la Garonne à Bordeaux, Saint-Julien est donc bien une appellation bordelaise et médocaine.

Il existe aussi d’autres saints du vin, j’en ai compté plus de vingt. Comme quoi vin et saint font bon ménage, comme vin et Boursin. Nous avons notamment : Saint-Péray dans le Rhône, Saint-Chinian et Saint-Saturnin dans le Languedoc, Saint-Amour dans le Beaujolais, Saint-Bris, Saint-Romain et Saint-Véran en Bourgogne, Saint-Mont dans le Gers, Sainte-Foy, Sainte-Croix-du-Mont et Saint-Estèphe à Bordeaux…

Chaque semaine, Fabrizio Bucella nous livre ses pépites sur le monde du vin dans Vire Ici Bruxelles. N’hésitez pas à aller faire un tour sur le site de son école d’œnologie Inter Wine and Dine pour en savoir plus.