Peut-on faire du vin à la maison ?

C’est un peu la mode des circuits courts, du fait maison… Avec le confinement, tout le monde commence à faire son pain. Mais peut-on aussi faire du vin à la maison ? Fabrizio Bucella, œnologue et chroniqueur pour Vivre Ici Bruxelles nous éclaire.

Pour commencer

Le pain, le vin, c’est christique. Alors, faire du vin est un poil plus compliqué que de faire son pain. Il faut deux ou trois petites choses qu’on n’a pas forcément dans la cuisine. Le plus simple est d’acheter un petit kit de vinification. Le leader du marché, du moins sous nos contrées, est une société belge Brouwland. C’est donc assez facile de se lancer. Le raisin, ou les autres fruits, il faudra les récupérer par vous-même.

Du raisin ou des fruits ?

En général, à la maison, on fait plus du vin de fruits, autres que le raisin, que de vin de raisin. Attention, afin d’éviter un procès à la gentille RTBF qui héberge nos chroniques, précisons que légalement seul le raisin peut donner du vin.

Question fruits, on peut fermenter des pommes et des poires, puis des fruits qu’on ajoute parfois au moût de gueuze comme les cerises, les prunes. Enfin on peut aller dans l’étrange avec des groseilles rouges, des baies de sureau, de la rhubarbe… C’est assez infini.

On peut même fermenter du bizarre avec des légumes, par exemple des nèfles, du persil, du pissenlit, voire des feuilles de chêne…

Qui et où ?

Le producteur préféré de Fabrizio Bucella est celui de la Cuvée des Boscailles à Eghezée. Ses vins sont un délice selon lui.

Un peu plus loin, à Bruxelles, il y a un peï comme on dit chez nous qui se balade dans la ville et demande à grappiller les baies de raisin quand il les remarque dans les jardins. Anatole Zangs est en réalité illustrateur., il fait du vin un peu pour s’amuser. Ceci dit, c’est dans le thème, car ses illustrations sont toutes sur la picole.

Plus professionnel

Il faut alors se diriger vers Gudule winery. C’est une véritable entreprise qui vinifie le vin et puis le met en bouteille. Ici on est dans le professionnel pur et dur. Les raisins sont achetés ailleurs, hors de Bruxelles, voire hors de Belgique. Ce n’est pas à cent pour cent un vin de Bruxelles, mais disons qu’il y a du bruxellois dans le bazar si vous nous permettez l’expression.

