Passer son permis : comment s’y prendre ?

Notez qu’ on peut passer son permis n’importe où , pas nécessairement dans la région où on réside. Mais attention, pour passer l’examen pratique à Bruxelles, vous devez obligatoirement avoir réussi votre examen théorique à Bruxelles.

Quelles sont les différentes étapes dans le parcours pour obtenir le permis de conduire B ? Examen théorique, formation " premiers secours " puis examen pratique avec test de perception des risques et conduite sur la voie publique, voilà tous les stades de la démarche en Région bruxelloise .

Vous pouvez vous former vous-même ou suivre une petite formation dans une école de conduite agréée. L’examen théorique se passe dès l’âge de 17 ans. Son coût est de 16 €. Deux centres d’examen sont disponibles à Bruxelles : Anderlecht et Schaerbeek. L’examen consiste en 50 questions à choix multiple sur ordinateur et vous le passez en environ 30 minutes. Si vous réussissez, vous recevez une attestation de réussite valable 3 ans. N’oubliez pas que vous devez passer l’examen pratique avant la fin de validité de cette attestation.