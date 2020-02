Passer au vrac, un premier pas vers le zéro déchet

Cette semaine, Marcelline nous aide à lutter contre le gaspillage en nous invitant à passer au vrac. On pourrait croire qu'il s'agit d'un véritable changement de mentalité radical, pourtant, quelques petites adaptations dans nos habitudes peuvent très vite nous mener, si pas au zéro déchet, au moins vers une vie plus respectueuse de l’environnement.

Passer au vrac, c'est aussi une belle façon de contrôler sa consommation et son portefeuille. La première chose à faire, c'est d'oser aller avec ses propres contenants chez les commerçants, y compris dans les grandes surfaces.

Pour retrouver tous les conseils de Marcelline, écoutez la chronique en entier en cliquant sur le son.

Chaque semaine, Marcelline Bonneau de Resilia Solutions vous propose des trucs et astuces pour limiter votre gaspillage alimentaire.

Cette chronique est réalisée en partenariat avec le projet FoodWasteWatchers qui rassemble pléthore de trucs et astuces pour réduire le gaspillage alimentaire.