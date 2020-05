Partagez votre gâteau à distance mais "pour de vrai"

"Oui bonjour, c’est pour le gâteau d’anniversaire de Rachel". La voix du livreur grésille dans le parlophone, mais pas de Rachel à cette adresse et pas d’anniversaire en vue. "Oui je sais, c’est Rachel qui vous fait livrer une part de son gâteau" poursuit la voix. Aurore, qui collabore à l’émission Vivre Ici n’en croit pas ses oreilles. Effectivement elle a bien une amie appelée Rachel qui fête ses 40 ans aujourd’hui et à qui elle a envoyé un message ce matin, mais elle n’attend pas de gâteau d’anniversaire. Sitôt arrivée à l’entrée du bâtiment, elle fait la connaissance du livreur et de son concept si particulier.

Un gâteau pour vos amis

Avant le confinement, Jean-Baptiste Nyssen était le patron d’un foodtruck sur le thème du croque-monsieur. Il a, comme beaucoup de personnes dans l’horeca, dû s’adapter pour ne pas perdre tous ses revenus. Il a mis au point "Birthday around Brussels", un concept de livraison de gâteau sur Bruxelles. Il le fabrique, le livre à la personne fêtée qui peut faire quelques photos pour immortaliser le moment, avant de le couper. Le cuisinier emmène ensuite les parts pour les livrer au domicile des amis et des proches. Une super surprise pour ces derniers également qui peuvent partager à distance cet anniversaire.

En pratique

Le forfait gâteau et livraison coûte entre 30 et 50 euros en fonction du nombre de livraisons prévues et de la taille du gâteau. Les livraisons peuvent être effectuées à Bruxelles, en périphérie et dans les deux Brabants.