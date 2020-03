Où reste-t-il encore du gel désinfectant ? Un site vous répond !

Ces derniers jours, vous avez peut-être couru les pharmacies à la recherche d’un masque de protection ou de gel désinfectant. Face à la razzia opérée par certains, votre quête n’a pas été de tout repos. Voici le site qui pourrait vous sauvez – et le mot n’est pas choisi au hasard- : Pharmastock.

Une histoire de couple au départ

C’est un Ucclois, Martin Renchon, qui a eu l’idée récemment. Sa compagne est pharmacienne, lui informaticien. En voyant sa femme rentrer à la maison chaque soir épuisée, il s’est dit que lui aussi avait peut-être son rôle à jouer dans la crise que nous traversons. Il a donc mis au point un site qui répertorie les stocks des produits les plus demandés dans les pharmacies actuellement : masques, gel, thermomètres, médicaments contre la fièvre…

Comment ça marche ?

Il suffit de rentrer son adresse ou le nom d’une pharmacie sur la page d’accueil pour aussitôt avoir accès à une officine et savoir quels sont les produits disponibles ou non. Le client est donc très vite informé, les déplacements inutiles évités et le personnel des pharmacies peut concentrer ses efforts sur d’autres tâches.

Aidez le site

Lancé il y a quelques jours à peine, le site séduit les pharmacies contactées par l’équipe de Pharmastock. Mais au plus elles seront nombreuses, au plus l’information sera pertinente pour les utilisateurs. N’hésitez donc pas à en parler à votre pharmacien.