Offrez un cadeau bruxellois malgré le confinement

Votre maman fête son anniversaire la semaine prochaine, vous aimeriez lui offrir un super cadeau, mais confinement oblige, ce ne sera pas pour cette fois-ci. A moins que… Avec Lokado, vous pouvez offrir un cadeau local, sans bouger de chez vous.

Lokado est un chèque-cadeau créé il y a deux ans avant tout pour lutter contre la surconsommation et faire vivre l’économie locale bruxelloise. Plutôt que d’offrir un objet tout emballé, le site vous propose de faire vivre des expériences au bénéficiaire du cadeau (même s’il existe aussi des cadeaux "matériels" à offrir). La démarche s’inscrit donc également dans une optique zéro déchet.

Comment ça marche ?

Vous choisissez un bénéficiaire et vous lui faites parvenir un bon cadeau virtuel chargé de "graines d’expérience". Chaque graine équivaut à 36 euros. La personne se rend ensuite sur le site et choisit dans le catalogue en fonction des graines reçues et de ses intérêts. Elle peut opter pour différents ateliers (la lactofermentation, le batch cooking, réparation de vêtements…), des promenades (éco tour Bruxelles durable, coaching nature…) ou encore des produits de bouche (menu en bocaux, confitures…). Une vingtaine de partenaires sont associés au chèque-cadeau.

Et avec le confinement ?

Les bons ont une durée de vie d’un an, ils pourront donc être utilisés sans problème après la période de confinement. Cela permettra d’ailleurs de relancer l’économie à un échelon local après la crise, on imagine que les indépendants en auront grandement besoin.

Pour ceux qui ne sont pas très virtuels

Les personnes qui préfèrent du "concret" peuvent aussi trouver leur bonheur grâce à ce concept. Freddy Met Cury par exemple, livre à domicile des bocaux avec des menus concoctés dans un esprit produits locaux et de saison. Fruitopia pourra aussi se charger de livrer à votre maman chérie des confitures ou chutneys réalisés avec des produits issus de l’économie circulaire, notamment des invendus.