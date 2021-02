Napoléon, l'homme qui aimait le vin

On célèbre le 200e anniversaire de la mort de Napoléon. L’occasion pour Fabrizio Bucella, œnologue et chroniqueur dans Vivre Ici Bruxelles, de revenir sur la passion de l’homme pour le vin.

Rétablir la vérité

Plusieurs idées reçues circulent sur le vin et Napoléon. Celle qui nous concerne est qu’il serait responsable de l’arrachage des vignes dans nos contrées, notamment Bruxelles et ses environs, dans ce qui était le département français de la Dyle à l’époque.

C’est une histoire qui a la peau dure. Napoléon aurait été jaloux de nos produits vinicoles, et rancunier, vachard et fourbe, il aurait arraché les vignes. Avouons qu’il a la tête du coupable idéal, puis il est venu ravager nos champs de patates jusqu’à la fin de sa carrière. C’est oublier un peu vite que pour Napoléon, nous étions pleinement français. Il n’y avait pas de département de seconde zone, donc pas de raison d’arracher des vignes ici plutôt que là.

Mais qui est responsable alors ?

Le coupable est un coup de froid. Nous sommes quand même à près de 51 degrés de latitude nord à Bruxelles. Le coup de froid a duré du début du XIVe siècle à la fin du XIXe siècle, on l’a appelé le petit âge glaciaire. Il faisait si froid que, par exemple, en 1768 et en 1776 le Rhône a gelé en Languedoc.

D’autres facteurs

Pêle-mêle, on peut citer l’extension des villes, notamment Bruxelles bien entendu, le développement de l’agriculture, les guerres multiples, et là clairement Napoléon n’a pas aidé. Ensuite, il y a le développement des transports, ce qui a facilité l’import d’autres vins et, last but least, le développement de la bière. Voilà élucidé le mystère de la sombre zone pour reprendre le titre d’un roman de Pierre Siniac.

Mais Napoléon, il aimait quel vin ?

C’était le chambertin, ou le Gevrey-Chambertin, un cru bourguignon. On raconte qu’il le buvait coupé d’un peu d’eau. Napoléon n’a jamais été privé de Chambertin, même au milieu des sables d’Egypte. Il ne buvait semble-t-il pas plus d’une demi-bouteille, jamais aucune liqueur après le repas. L’Empereur avait une discipline personnelle de fer.

Et n’oubliez pas, il n’y a qu’une solution… c’est la dégustation.

Chaque semaine, Fabrizio Bucella nous livre ses pépites sur le monde du vin et de la bière dans Vivre Ici Bruxelles. N’hésitez pas à aller faire un tour sur le site de son école d’œnologie Inter Wine and Dine pour en savoir plus.