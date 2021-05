N’est pas champagne qui veut !

Pour célébrer la réouverture des terrasses, l’œnologue et chroniqueur Fabrizio Brucella propose d’ouvrir une bouteille de champagne. Mais attention, le mot s’utilise avec prudence et circonspection.

Le village qui devait changer de nom

L’histoire se passe dans un village suisse, dans le canton de Vaud, près du lac de Neufchâtel. Ce village s’appelle Champagne, pas de bol. Il y a 28 hectares de vigne et donc des vignerons qui produisent du vin. C’est un vin blanc tranquille, donc non pétillant, et les vignerons posent sur l’étiquette "commune de champagne", comme on pourrait mettre "commune de Schaerbeek" si on produisait du vin à Schaerbeek. Au final, ils n’ont pas pu utiliser leur propre nom de village. Le comité champagne a intenté une action et il a gagné.

Les recalés

Cela fait des années en fait, que la Champagne (de France) défend l’utilisation exclusive de son nom pour ses vins. Tout qui tente de mettre le grappin dessus se trouve recta au tribunal. Prenez Yves Saint Laurent lui-même. Le célèbre et riche couturier avait eu la malheureuse idée de lancer un parfum Champagne. Il a perdu son procès et terminé le parfum Champagne. Prenez Unilever, géant mondial de plein de choses. Il a lancé un shampoing Andrélon Champagne. Il a également été refusé.

Les cas bruxellois

Nous avons la gueuze qui est surnommée "Petit champagne de Bruxelles". Si un producteur osait poser cette dénomination sur l’étiquette, il aurait certainement droit à un beau procès. Prenons aussi l’exemple d’un magasin/bar qui s’appelait la Champagnothèque. Il était situé près de la Grand-Place puis dans les Galleries royales Saint-Hubert. Les Champennois l’ont vivement interpellé, lettres d’avocat à l’appui. Le bar à vin / caviste se nomme maintenant L’Aube sur Aÿ, c’est moins dangereux.

Mais pourquoi tant de haine ?

On pourrait croire qu’il s’agit d’un activisme juridique afin de soutenir la confrérie internationale des avocats. En vérité, "champagne" est une appellation d’origine protégée comme le camembert de Normandie ou le beaujolais du Beaujolais. Quand vous êtes une appellation, vous avez des droits et des devoirs, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. On ne peut par exemple pas y mettre n’importe quel raisin. Le vin doit avoir telles caractéristiques techniques, passer au filtre d’une commission d’agrément… tout ceci a un objectif louable : protéger le consommateur. Quand vous achetez du champagne, vous êtes assuré d’avoir une qualité minimum dans la bouteille.

Eviter l’usurpation

Faire ces procès, c’est en quelque sorte défendre l’appellation portée collectivement par les vignerons. La défendre de quoi ? D’un détournement de notoriété. On profite de la notoriété du champagne afin de vendre plus et mieux. C’était totalement flagrant pour Yves Saint-Laurent ou le shampoing Andrélon d’Unilever. Les pauvres villageois suisses sont des victimes collatérales. Sur le fond, ils n’embêtaient personne, mais le comité champagne ne veut laisser passer aucune incartade sinon ils risquent d’ouvrir la porte à d’autres petits filous. De toute façon, nous avons une astuce pour s’en sortir : champagne ou pas, il n’y a qu’une solution… c’est la dégustation.

Chaque semaine, Fabrizio Bucella nous livre ses pépites sur le monde du vin et de la bière dans Vivre Ici Bruxelles. N’hésitez pas à aller faire un tour sur le site de son école d’œnologie Inter Wine and Dine pour en savoir plus.