Moules Frites, une chaîne de vidéos et podcasts fait par et pour les jeunes !

Cette semaine, Mathieu Neuprez des Grenades (média féministe de la RTBF) vous présente Moules Frites, la première chaîne belge de vidéos et podcasts 100% consacrée à la santé sexuelle. Ce projet, entièrement réalisé par des volontaires et l'équipe de l'ASBL O'YES, est fait pour et par des ados mais aussi, des jeunes adultes.

Ce sont les jeunes qui partagent leurs expériences et pas question d’être moralisateur ! Chaque expérience est bienvenue tant qu’elle concerne de près la vie des jeunes ! Et on peut parler de tout : de sexualité, de bisexualité, d’homosexualité, de genre, d’IST (infections sexuellement transmissibles), de contraception, de plaisir, de consentement, d’amour, d’humour, de première fois, de deuxième fois, etc.

Une chaîne disponible sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux

On peut poser des questions aussi, et avoir la réponse d’expert.es, ou être dirigé vers une personne ressource ou une association qui pourra aider, donner des réponses, rassurer, prendre en charge. Et c’est du 100% local ! Pas question de se retrouver avec une adresse à Paris ou Lille ! Avec "Moules Frites", évidemment, on est en Belgique ! C’est la première fois qu’une chaîne de ce type (éducation et santé sexuelle) est créée pour les jeunes en Belgique !

La chaîne est disponible depuis ce 14 février (joli cadeau de Saint-Valentin), sur les plateformes d’écoute telles que Spotify ou Deezer, ainsi que sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram et Tik Tok.

Moules Frites, un espace de parole, ouvert à toutes et tous

Profitons-en pour parler de cette pression que ressentent souvent les ados (et même les adultes) de coller à la norme, de s’habiller comme ceci, d’aimer comme cela, de faire l’amour à tel âge, à telle fréquence, de telle manière. Ce que les médias montrent de l’amour et de la sexualité n’y est pas totalement étranger : on ne parle le plus souvent que de la norme : un homme, une femme, le mariage, le labrador et des enfants. La situation a peut-être évolué un petit peu mais pas encore assez ! Souvent, les médias ne parlent que d’hétérosexualité, par exemple, ou que de filles et de garçons, alors qu’il existe beaucoup d’autres genres et beaucoup d’autres sexualités.

C’est pour ça qu’un média comme Moules Frites va faire du bien à tous les jeunes qui se sentent différent et qui sont, effectivement, différents… Parce que Moules Frites ne va pas faire croire aux jeunes qu’il y a une seule norme, ni une seule normalité.

Tout le monde est bienvenu.e sur Moules Frites, avec son histoire, son expérience et ses questions !

S'identifier pour se construire

Parce qu’on le sait, avoir des exemples à qui on peut s’identifier pour se construire personnellement, c’est complètement nécessaire. Oui, il y a des femmes qui réussissent, parfois même, ce sont des femmes homosexuelles, noires, immigrées, porteuses d’un handicap et parfois même, à la naissance, elles ont été assignées au genre masculin. Il existe une multitude de profils et un jour, chacun.e comprendra enfin (peut-être un peu grâce à Moules Frites) que c’est justement la différence qui est la vraie norme !

A ce propos, citons un garçon qui fait bien avancer les mentalités aussi, et qui aide certainement beaucoup de jeunes filles et garçons à grandir et à se trouver, sans culpabilité et avec justesse, c’est le chanteur français Eddy De Pretto, à travers des morceaux tels que "Normal", "Kid" ou encore "Grave". Eddy de Pretto qui chante l’homosexualité avec banalité, sans s’excuser, parfois cru, souvent tendre. Il chante les masculinités aussi, les pressions de la société et celles des parents (il y a notamment une chanson incroyable qui parle de sa relation à sa mère, intitulée "Mamère", à découvrir de toute urgence). Eddy de Pretto est un garçon brillant et qui sans le vouloir, en étant simplement lui-même, aide toute une génération à grandir !

Vive Eddy de Pretto et vive Moules Frites !