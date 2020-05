Manneken-Pis masqué, officiellement

Personne n’échappe au port du masque, même pas Manneken-Pis. Le ketje de Bruxelles a reçu son masque officiel ce lundi 11 mai en matinée des mains des autorités de la Ville. "L’occasion de rappeler la solidarité de la mascotte avec la population, invitée à porter un masque selon les recommandations du conseil national de sécurité" précise Delphine Houba, l’échevine bruxelloise de la Culture, du Tourisme et des Grands événements.

Style et élégance

Le masque a été confectionné sur mesure par la Maison Degand, tailleur bruxellois réputé pour habiller de nombreuses personnalités. Le masque s’adapte parfaitement au visage de Manneken-Pis, une manière de montrer l’exemple aussi : la bouche et le nez sont bien couverts.

Cette fois c’est officiel

Depuis plusieurs semaines, des photos de la célèbre statue bruxelloise masquée circulaient pourtant sur les réseaux sociaux. Il s’agissait en fait d’initiatives de citoyens. Remettre un masque officiellement à Manneken-Pis, c’est aussi l’occasion pour les autorités de rappeler qu’il est interdit de franchir la grille qui protège la fontaine : Manneken-Pis ne peut être habillé que par son habilleur officiel.

Un accessoire de plus dans la garde-robe

Avec ses 1045 pièces, on peut dire que la garde-robe de Manneken-Pis est bien fournie. La collection est très variée et de grands noms de la couture se sont déjà prêtés au jeu, comme Jean-Paul Gauthier ou encore la Maison Nathan. Quand on demande à Gonzague Pluvinage, conservateur des costumes de Mannaken-Pis, lequel est le plus original, il hésite un peu : "c’est assez compliqué il y en a beaucoup, mais le premier qui me vient à l’esprit est une armure de samouraï, un des tout premiers costumes offerts par le Japon, en 1935, il s’agit d’une véritable réplique d’armure".

En temps normal, une partie de la garde-robe de Manneken-Pis est accessible au public rue du Chêne, au Musée GardeRobe MannekenPis. En attendant la réouverture des musées, vous pouvez toujours l’admirer sur le site officiel du célèbre ketje.