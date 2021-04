Lever le pied pour la sécurité, mais aussi pour la planète

L’écoconduite, c’est un terme fort à la mode en ce moment… en fait il s’agit d’habitudes de conduite qui permettent de réduire sa consommation de carburant (jusqu’à 20% d’économie par an), de limiter l’émission de polluants et de diminuer le risque d’accident.

Les bons conseils

Première chose, bien jouer avec les vitesses : il faut toujours rouler sur le rapport le plus élevé possible. Passer la vitesse supérieure autour de 2 000 tours-minute (diesel) ou 2 500 tours-minute (essence) permet de ne pas rouler en surrégime. Attention, le sous-régime n’est pas non plus préconisé. A vous de trouver le bon dosage !

Autre conseil : rouler à une vitesse constante et éviter de multiplier les accélérations et freinages. A rapport de vitesse égal, plus un véhicule roule vite, plus il consomme de carburant. Lorsque cela est possible, sur les longs axes, par exemple la petite ceinture de Bruxelles, adoptez une vitesse constante et adaptée au trafic. Cela vous permet également d’être davantage prévisible pour les autres usagers qui pourront mieux adapter leur comportement au vôtre et éviter les conflits. N’hésitez pas à enclencher le régulateur de vitesse !

Maître-mot: anticiper!

Détecter, au loin, les feux de circulation ou les ralentissements, en gardant une bonne distance de sécurité permet de ralentir la voiture avec le frein moteur en repassant à une vitesse inférieure. En ville, une conduite nerveuse peut entraîner une forte surconsommation de carburant et entrainer des situations dangereuses et des risques d’accidents, seul ou avec d’autres usagers.

Vérifier son véhicule

N'oubliez pas de vérifier la pression des pneus. Cela doit être fait au minimum tous les deux mois. Tout le monde sait que rouler sous-gonflé est dangereux et augmente la consommation de carburant. S’il manque 0,5 bar, on consomme 2,4 % de carburant de plus. Une bonne adhérence participe aussi à une meilleure tenue de route et à un freinage plus efficace, ce qui augmente votre sécurité.

Si votre véhicule est fort chargé vous pouvez surgonfler légèrement les pneus pour réduire la consommation. Evitez d’ailleurs les charges inutiles, par exemple démontez le porte-vélo ou les barres de toit lorsque vous n’en avez pas besoin.

On coupe le moteur

L'idéal est d'éteindre son moteur lorsqu’on est en stationnement ou dans une file ! Dès 10 secondes d’arrêt cela vaut la peine au niveau bruit et pollution. Et quand on rallume le moteur, on doit éviter d'appuyer sur la pédale d’accélérateur. De plus en plus de voitures ont une fonction start & stop qui coupe automatiquement le moteur après quelques secondes d'arrêt et le redémarre dès que la pédale de frein est relâchée.

