Les jouets ont-ils un genre ? C’était le sujet du jour dans la chronique féministe de Mathieu Neuprez, en collaboration avec Les Grenades RTBF.

La réponse est oui. Et c’est encore le cas aujourd’hui : la plupart des jouets sont bel et bien " genrés " !

Et la majorité des gens et des magasins n’y voient pas vraiment d’inconvénient. Au contraire, c’est même souvent un argument marketing pour les commerçants, et un argument qui pousse à l’achat pour les clients.

Les " roses " pour les filles, les " bleus " pour les garçons

Dans le bleu, il y a les jouets sportifs, de combat, de bricolage et scientifiques. Ainsi, les petits garçons deviendront des hommes forts et intelligents !

Dans le rose, principalement les poupées, trousses de soin, de maquillage et autres jouets pour que les petites filles puissent, dès leur plus jeune âge, jouer aux petites mamans et s’occuper des autres, tout en étant sensibles et tirées à quatre épingles.

En cause, les jouets eux-mêmes et leur présentation dans les rayons, mais aussi l’ensemble de la société.

Les rôles hommes-femmes sont très définis partout, dans la " vraie vie " et dans la plupart les exemples présentés aux enfants (films, livres, dessins animés, etc.).

Comment passer à autre chose ?

Comment faire prendre conscience aux petites filles qu’elles ont le droit de devenir des scientifiques émérites ? Comment faire prendre conscience aux petits garçons qu’ils ont le droit de pleurer, de jouer à la poupée et de devenir des hommes sensibles ? Car peut-être, en effet, que tout commence par une prise de conscience…

Peut-être que c’est en commençant par changer les jouets, et la perception des rôles hommes-femmes dès le plus jeune âge, qu’on commencera à faire bouger les mentalités. Peut-être même que c’est en changeant la catégorisation genrée des jouets qu’il y aura plus de femmes dans les filières scientifiques et plus d’hommes dans le domaine du " care " (soin à la personne) ? C’est sans conteste un peu simple comme raisonnement, mais cela fait certainement partie du problème. Et puis, il faut bien commencer quelque part…

Peut-être, d’ailleurs, que le Père Noël peut déjà faire un peu mieux que Saint-Nicolas, qui est déjà passé (il reste quinze jours).

Voici quelques liens pour illustrer la chronique de Mathieu, et pour approfondir vos connaissances si le sujet vous intéresse :

- Saint-Nicolas fait une tournée de cadeaux dégenrés

- Les jouets sont-ils encore trop genrés ?

- La campagne " Fais pas ton genre ! " de la Ligue des Familles

- Un compte Instagram qui relève en permanence le sexisme dans la vie quotidienne : #PépiteSexiste