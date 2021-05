Les Bruxellois ont-ils bu plus pendant le confinement ?

Une étude réalise par l’institut de sondage GFK révèle que la consommation d’alcool durant le confinement a augmenté.

L’étude a été faite sur 12 mois, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 par rapport au 1er mars 2019 et 29 février 2020, soit en vérité "avant" la pandémie et "pendant" la pandémie. On regarde les achats pour la maison afin de comparer des choses comparables.

Apéro et alcool en tête

Ce sont les eaux-de-vie ou spiritueux qui ont augmenté de près de 30%. Suivent les vins non-mousseux, les apéritifs, puis les bières et en tout dernier les vins effervescents. Logique au fond, même si on faisait des apéros virtuels on n’avait pas trop la tête à prendre une petite coupe.

Surtout les plus jeunes

Sans surprise, les plus jeunes ont très fort augmenté leurs achats. Les moins de 30 ans : augmentation de 74%, alors que le plus de 65 ans : augmentation de 12% seulement.

Mais attention, il faut toujours se méfier des chiffres. Ici, nous avons l’augmentation en pourcentage, elle n’est peut-être pas si forte en valeur absolue. Prenons l’exemple des soldes. Si je vous dis : démarque à 80%, cela fait beaucoup. Mais si la chose coûte 2.000 euros, à la fin il reste quand même 400 euros à payer. Par contre, si l’objet coûte 100 euros, il ne vous reste que 20 euros à payer. Ce n’est pas la même chose en fonction du prix de la chose, même si c’est le même 80%. On prend les chiffres comme une indication, pas une preuve absolue.

Et par région ?

Ce sont les Flamands qui "gagnent", ils ont augmenté de 25% alors que les francophones, Wallons et Bruxellois, sont à 15%. Une explication iconoclaste ? Les belles caves à vin pourraient se trouver plutôt en Wallonie et à Bruxelles. Nos compatriotes ont donc puisé dans la réserve comme on dit et en ont profité pour ouvrir de vieux flacons, diminuant d’autant leurs achats.

Quand consommation rime avec prévention

Le conseil supérieur de la santé recommande de ne pas dépasser 10 verres de 10 centilitres de vin sur la semaine. Avec modération, de toute façon, vin, bière ou apéro, il n’y a qu’une solution… C’est la dégustation.