Les Bruxellois adorent le rosé

Les terrasses vont bientôt rouvrir et l’apéro nous tend les bras. On pense aux vins rosés… Et en la matière les Bruxellois sont des champions hors catégories. Un tiers de bouteilles de vin consommées à Bruxelles sont roses, soit 33%. Le Wallon est à 25% et le Flamand à 13%.

Comme nos voisins

Les Français affichent les mêmes résultats. Une bouteille de vin sur trois consommée dans l’Hexagone est rose. C’est en 1994 qu’a été signé le grand dépassement, soit le fait qu’on vendait plus de vin rose que blanc. La tendance s’observe aussi à Bruxelles. Nous consommons plus du double de vin rose que de vin blanc.

Rouge + blanc = rose ?

Parfois, on pense que le rosé est un vin de coupage, soit un mélange de vin rouge et de vin blanc. C’est totalement interdit, sauf dans une région vinicole bien connue et bien proche de chez nous : la champagne. Pour fabriquer du champagne rose, on peut couper du vin blanc et du vin rouge. Pour revenir à la fabrication du vin rosé cette fois, il existe plusieurs méthodes. Une des plus connue est celle du rosé de macération. On fait macérer la peau des raisins rouges qui est rouge, logique, avec le jus des raisins rouges qui est blanc, illogique, pendant une courte période, environ une journée, ou une nuit. Que fait la peau ? Elle transfère un peu de sa couleur rouge au jus blanc et cela donne un vin rose. Il existe d’autres méthodes, toutes reviennent d’une manière ou d’une autre à mettre en contact peau et jus pendant un court laps de temps afin de transférer la couleur de l’une à l’autre.

Place à la dégustation

La première chose que l’on voit avec un vin rose est… sa couleur bien entendu. Elle peut être soit rose pâle, voire saumonée ou pelure d’oignon. Ce sont les roses plus classiques, plus traditionnels. Depuis quelques années on trouve des vins aux couleurs plus vives et plus criardes, plus flashy pour le dire en franglais. Pour ce qui est du goût, la démarcation est le sucre, c’est vraiment le facteur clé. Certains aiment les rosés doux, d’autres pas. Parfois on préfère un rosé sec (sans sucre) et parfois un rosé demi-sec (avec un peu de sucre).

