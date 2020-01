Les bons plans de Marcelline pour utiliser les jaunes d'œufs

Chaque semaine, Marcelline Bonneau de Resilia Solutions vous propose des trucs et astuces pour limiter votre gaspillage alimentaire. Rien de prescriptif : on teste, on se met au défi, on prend confiance en soi, et on replace l’alimentation à sa place de plaisir et expérimentation !

Si vous avez fait des meringues ou de la mousse au chocolat, il vous reste sans doute des jaunes d’œufs. Mais qu'en faire? Marcelline vous propose une recette polonaise notamment. Retrouvez l'entièreté de sa chronique en cliquant sur le son.

Cette chronique est réalisée en partenariat avec le projet FoodWasteWatchers qui rassemble pléthore de trucs et astuces pour réduire le gaspillage alimentaire.